El camino de los Siete Valles: el ambicioso proyecto que planea Cornejo

Un camino que unirá siete valles del sur de la provincia de Mendoza como atractivo turístico prepara el Gobierno provincial para potenciar la zona. "Nosotros estamos proyectando un camino en un lugar que es una ruta provincial que conecta con una ruta nacional, y el paso Planchón-Vergara, que se denomina Camino de los Siete Valles,que va desde el Valle de Las Leñas hasta el Azufre. Es una ruta que hay que hacer porque a esos lugares se llega en camioneta o en helicóptero", confirmó el gobernador Alfredo Cornejo.

El Gobernador está convencido de que Mendoza ya no es una plaza turística como era hace 20 años que dependía solo del tipo de cambio, es decir si era conveniente o no el dólar, para que lleguen turistas. Cornejo asegura, en esa línea, que el trabajo del Estado y el "compromiso del sector privado" en ofrecer gastronomía y hotelería de primer nivel - se están construyendo tres hoteles en este momento- generan que la provincia se elegida como destino de viaje, que las variables macroeconómicas siguen condicionado, sin embargo hay una oferta de hoteles y restoranes que hace, aunque no de forma masiva, que los turistas lleguen, independientemente del tipo de cambio. "Lo que tenemos ahora es cada vez más buenos oferentes", sostiene.

Por eso, el primer mandatario - quien está a punto de cumplir su primer año de su segunda gestión- habla de la necesidad de que el Estado potencie zonas turísticas a través de la inversión en caminos, donde es muy difícil que los privados lleguen. Un ejemplo de esto es este Camino de los Siete Valles, que permitirá no sólo la conexión entre formaciones de montaña. Los siete valles son: Las Leñas, Valle Hermoso, Noble, Los Molles, de las Cargas, Tiburcio y El Azufre.

Se trata de un circuito de 230 kilómetros, que comienza entre la Ruta 40 y la Ruta provincial 222 y termina entre Ruta 40 y la ruta nacional en Bardas Blancas. De esta manera, como señaló el Gobernador, el acceso a estos valles se dará por tierra,con cualquier vehículo particular, no como ocurre hoy que por estado del tiempo, se debe acceder por helicóptero o por falta de conectividad.

El gobernador Alfredo Cornejo en diálogo con MDZ - Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

En febrero de este año, la vicegobernadora Hebe Casado, el senador provincial Martín Kerchner; el intendente de Malargüe Celso Jaque; la senadora Jésica Laferte (Cambia Mendoza); el titular de Vialidad provincial, Osvaldo Romagnoli y autoridades de empresas de turismo estuvieron en el Encuentro Binacional Chileno-Argentina, en el paso Planchón-Vergara.

En esa reunión, además de la conexión entre ambos países, se adelantó algo de este proyecto. El titular de Vialidad aseguró que estaban trabajando en anteproyectos para acondicionar la Ruta 222 y lograr una conexión entre Valle Hermoso y Valle Noble, lo que permitiría" disfrutar de las bellezas naturales de estas localidades"

Kerchner manifestó que el compromiso del Gobierno provincial y el sector privado va a desarrollar unir Valle Noble y Valle Hermoso: “Esto implica potenciar Malargüe como centro turístico de verano, por eso el Estado debe acompañar para darle una herramienta que sirva", sostuvo.

Valle de los Molles

Ahora, Cornejo que los Siete Valles será una realidad y que le dará una impronta diferente al Sur provincial, teniendo en cuenta que se trata de valles a lo que mucha gente no accede por el estado de los caminos, que es lo que buscan construir desde el Ejecutivo provincial.