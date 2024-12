Cristina Kirchner pidió hacer una importante reforma en la Constitución

Cristina Fernández de Kirchner reapareció nuevamente para criticar los tiempos de votación del país y por eso pidió hacer una reforma de la Constitución Nacional. "Hay que hacer una reforma, no pueden haber elecciones cada dos años", manifestó la expresidenta.

“Hay que reformar la Constitución. No puede haber elecciones cada dos años, tiene que ser cada cuatro años. Hay que acomodar los mandatos para que duren cuatro años”, comenzó diciendo Cristina Kirchner en una entrevista con con el periodista Rodis Recalt en el pódcast Generación 94.

Y agregó: "Me da mucha gracia porque ahora escucho decir eso y digo, ‘esta gente está tomándome el pelo’. No pudimos conseguir que Diputados derogue el Decreto 70 porque se juntan los dialoguistas y los del PRO. ¿Quiénes le dieron número para que aprobaran el RIGI? Los dialoguistas y el PRO ¿Quiénes no permiten derogar el DNU por la deuda? Los dialoguistas y los del PRO. Y los que votan en contra de todos son los del bloque de Unión por la Patria, pero resulta que los que acordamos con Milei somos nosotros".

Siguiendo con su explicación sobre lo que ocurre en el Congreso, señaló: “Son ellos los que le están permitiendo a Milei hacer cualquier cosa. Son el PRO y todos los bloques dialoguistas los que le están permitiendo a Milei hacer cualquier cosa, con los jubilados, con las prepagas, con todo".

"Hoy están los números para una reforma constitucional. También hay que introducir qué puede ser declarado constitucional o inconstitucional. La última reforma que se está haciendo en México es la elección de los jueces por voto popular... ¿Es algo moderno y contemporáneo que alguien que puede decidir sobre tu vida, tu libertad y tu patrimonio, una vez que es nombrado, dure toda a vida? El único poder que hace eso es el Poder Judicial”, sentenció.