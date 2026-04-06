Provincias en rojo: se desploman sus ingresos y crece la dependencia con Nación
Las provincias perdieron $1,1 billones y enfrentan una crisis fiscal con una recaudación que va en picada y sin acceso al crédito externo.
El diputado nacional Guillermo Michel advirtió sobre la crisis fiscal de las provincias tras difundir en su cuenta de X un análisis del primer trimestre de 2026. “Además de los -$1,1 billones que las provincias perdieron por una menor coparticipación, la recaudación propia de Ingresos Brutos no levanta”, sostuvo el legislador en redes sociales.
El mensaje sintetiza un escenario de presión creciente sobre las cuentas subnacionales, en un contexto de caída de ingresos y restricciones de financiamiento.
Ocho meses de caída real en la recaudación
De acuerdo con el informe difundido por Michel, los recursos tributarios totales alcanzaron los $50,6 billones, pero solo el 32% fue coparticipado a las provincias, equivalente a $16,2 billones.
Aunque en marzo se registró una leve moderación, el balance del trimestre confirma una tendencia negativa y ya son ocho meses consecutivos de caída en términos reales frente al año anterior.
Coparticipación: el principal golpe a las provincias
El punto más crítico es la caída de los fondos transferidos desde la Nación. En términos reales, los recursos coparticipados retrocedieron un 6,3% en el primer trimestre, lo que implicó una pérdida de $1,1 billones para las provincias.
Frente a este escenario, el Gobierno nacional habilitó adelantos de coparticipación por hasta $400.000 millones mediante el Decreto 219.
Ingresos Brutos no repunta y queda en terreno plano
El segundo eje de financiamiento provincial tampoco muestra dinamismo. Si bien la recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos creció un 34% nominal, en términos reales el aumento fue de apenas 1,1%, lo que refleja un estancamiento.
Este tributo representa cerca del 78,7% de la recaudación propia de las provincias, lo que amplifica su impacto en las cuentas públicas.
Sistemas de recaudación: caen los vinculados a la actividad
El informe también detalla cómo se comporta la recaudación a través de los sistemas de la Comisión Arbitral.
Los principales mecanismos —SIFERE, SIRCREB y SIRCAR— concentran el 85% de los ingresos, pero varios de ellos registran caídas reales vinculadas al nivel de actividad económica y al movimiento bancario.
En particular, se observan retrocesos en sistemas asociados a acreditaciones bancarias, retenciones e importaciones, mientras que solo uno —SIRCUPA— muestra crecimiento significativo.
Sin crédito y con gastos en alza, dependen del Tesoro
El diagnóstico final del diputado es que las provincias enfrentan un escenario complejo:
- Caída de la coparticipación
- Estancamiento de la recaudación propia
- Dificultad para acceder a financiamiento externo
- Aumento de los gastos corrientes
Con un riesgo país por encima de los 600 puntos, los adelantos del Tesoro aparecen como la única herramienta inmediata para sostener las finanzas provinciales.