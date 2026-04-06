Provincias en rojo: se desploman sus ingresos y crece la dependencia con Nación

El diputado nacional Guillermo Michel advirtió sobre la crisis fiscal de las provincias tras difundir en su cuenta de X un análisis del primer trimestre de 2026. “Además de los -$1,1 billones que las provincias perdieron por una menor coparticipación, la recaudación propia de Ingresos Brutos no levanta”, sostuvo el legislador en redes sociales.

El mensaje sintetiza un escenario de presión creciente sobre las cuentas subnacionales, en un contexto de caída de ingresos y restricciones de financiamiento.

De acuerdo con el informe difundido por Michel, los recursos tributarios totales alcanzaron los $50,6 billones, pero solo el 32% fue coparticipado a las provincias, equivalente a $16,2 billones.

Recursos provinciales del 1º trimestre: además de los -$1,1 billones que las provincias perdieron por una menor coparticipación, la recaudación propia de Ingresos Brutos no levanta. 1. En el primer trimestre de 2026 el total de los recursos tributarios alcanzó los $50,6… pic.twitter.com/sDGGHaDSn3

Aunque en marzo se registró una leve moderación, el balance del trimestre confirma una tendencia negativa y ya son ocho meses consecutivos de caída en términos reales frente al año anterior.

El punto más crítico es la caída de los fondos transferidos desde la Nación. En términos reales, los recursos coparticipados retrocedieron un 6,3% en el primer trimestre, lo que implicó una pérdida de $1,1 billones para las provincias.

Frente a este escenario, el Gobierno nacional habilitó adelantos de coparticipación por hasta $400.000 millones mediante el Decreto 219.

Ingresos Brutos no repunta y queda en terreno plano

El segundo eje de financiamiento provincial tampoco muestra dinamismo. Si bien la recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos creció un 34% nominal, en términos reales el aumento fue de apenas 1,1%, lo que refleja un estancamiento.

Este tributo representa cerca del 78,7% de la recaudación propia de las provincias, lo que amplifica su impacto en las cuentas públicas.

Sistemas de recaudación: caen los vinculados a la actividad

El informe también detalla cómo se comporta la recaudación a través de los sistemas de la Comisión Arbitral.

Los principales mecanismos —SIFERE, SIRCREB y SIRCAR— concentran el 85% de los ingresos, pero varios de ellos registran caídas reales vinculadas al nivel de actividad económica y al movimiento bancario.

En particular, se observan retrocesos en sistemas asociados a acreditaciones bancarias, retenciones e importaciones, mientras que solo uno —SIRCUPA— muestra crecimiento significativo.

Sin crédito y con gastos en alza, dependen del Tesoro

El diagnóstico final del diputado es que las provincias enfrentan un escenario complejo:

Caída de la coparticipación

Estancamiento de la recaudación propia

Dificultad para acceder a financiamiento externo

Aumento de los gastos corrientes

Con un riesgo país por encima de los 600 puntos, los adelantos del Tesoro aparecen como la única herramienta inmediata para sostener las finanzas provinciales.