Lo Presti cruzó a Arrieta por una problemática que viven los vecinos de Las Heras

La acumulación de basura en las calles de Las Heras generó enojo en la diputada nacional Lourdes Arrieta quien denunció la situación en X. Ante estas críticas, el intendente del departamento, Francisco Lo Presti explicó en MDZ Radio 105.5 FM que el episodio se produjo en un contexto excepcional y que, igualmente, las críticas son bien recibidas.

“Normalmente, luego de las fiestas hay un día en que no se recolecta la basura debido al feriado y a la gran afluencia de residuos que se generan. Creo que la foto se condice con esa situación, pero hoy eso ya ha quedado totalmente resuelto y equilibrado como normalmente pasa”, explicó el intendente. También reconoció que “la foto marca una situación bastante fea” y destacó que “no es regular en el departamento, pero son cosas que suceden en situaciones particulares y las críticas constructivas siempre sirven para mejorar”.

Escuchá la respuesta de Lo Presti a Arrieta:

En cuanto a las declaraciones de Arrieta, quien afirmó no poder concretar una reunión con él, Lo Presti aseguró que ya mantuvieron un encuentro a mediados de año en la Municipalidad de Las Heras, en el marco de una visita de funcionarios nacionales. “Participó de esa reunión un rato, luego se retiró, y después no he tenido ninguna solicitud formal ni convocatoria a una charla”, afirmó.

El intendente expresó su disposición a dialogar: “Por supuesto que ella cumple un rol importante institucionalmente, pero estamos siempre abiertos para charlar y visualizar algún tipo de política que le sirva al municipio y que ella pueda gestionar a nivel nacional. En todo caso recibir alguna crítica constructiva para mejorar el funcionamiento del municipio".