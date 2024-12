Manuel Adorni puso la condición para ser candidato: “Si el presidente me lo pide, por supuesto que aceptaría”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, puso sobre la mesa las versiones sobre su posible candidatura dentro del oficialismo de cara a las próximas elecciones legislativas de 2025. La discusión por los nombres que baraja cada espacio se da en paralelo a un momento de tensión e incertidumbre entre el PRO y La Libertad Avanza luego del ultimátum que planteó el presidente Javier Milei.

"Si el presidente me lo pide, por supuesto", sentenció Adorni tras ser consultado por la prensa en la que fue su última conferencia del año, aunque luego bromeó: "Lo mismo que si me pide irme a mi casa". "Estamos acá para empujar la agenda del presidente", agregó el vocero, para después despedirse con una ironía: "La pregunta debería haber sido si me gustaría o no".

El vocero presidencial es una de las cartas fuertes que La Libertad Avanza podría jugar en la Ciudad de Buenos Aires, el histórico bastión del PRO. Allí es donde la Casa Rosada ha decidido tensar la cuerda con el partido que lidera el expresidente Mauricio Macri: primero, con un rechazo libertario al Presupuesto porteño para el año que viene, y luego con el traspaso de Diego Kravetz, que abandonó la secretaría de Seguridad de la Ciudad para escoltar a Sergio Neiffert como subdirector de la SIDE.

Los actos fueron acompañados con palabras, y el presidente Javier Milei remarcó que "con el PRO van a ir juntos en todos lados o si no irán separados". "No vamos a engañar al electorado", enfatizó. La respuesta de Macri sembró dudas, pero dejó la puerta abierta para el acuerdo: "Esa fue siempre mi posición, poner todas las ideas sobre la mesa, cumplir con la palabra como nosotros hicimos este año, ser absolutamente transparentes con el electorado y, ante todo, cuidar la República”.

Sin embargo, en caso de producirse un choque entre libertarios y amarillos, el terreno que se llevará todas las luces será la Ciudad de Buenos Aires, donde una encuesta ya midió el hipotético duelo entre Macri y Adorni.

El último estudio de CB Consultora Opinión Pública evaluó el techo electoral de los principales nombres que suenan como posibles candidatos a senadores, diputados y legisladores porteños en la capital federal de cara al próximo año. En esos registros, el líder del PRO pica en punta con una intención de voto del 52%, del cual el 32,7% "podría votarlo" y un 19,3% "seguro lo votaría" si quisiera competir por un lugar en la cámara alta. En contraposición, un 45,3% "nunca lo votaría", lo cual lo ubicó como el eventual aspirante con menores índices de rechazo.

Su inmediato perseguidor es el vocero presidencial, que de acuerdo a la encuesta posee un mayor piso de votantes seguros, con un 22,7%, pero con un techo menor, ya que solo un 22,3% podría llegar a acompañarlo en una elección. De esa forma, el vocero presidencial podría elevarse alrededor de un 45,1%, contra un 50,9% que nunca lo elegiría.

Con esos números en mente, la candidatura de Adorni puede ser un as para el Gobierno, en el caso de que decida tomar las armas e ir por la principal fortaleza de quien fue su principal aliado en el primer año de gestión. Eso suponiendo que antes, milanesas de por medio, Macri y Milei no se sienten a pactar la paz.