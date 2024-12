Javier Milei le envió un ultimátum a Mauricio Macri de cara a las Legislativas: qué dijo el presidente

El presidente Javier Milei sabe que se vienen las Legislativas de 2025 y si quiere sumar terreno en las cámaras de Diputados y Senadores, deberá tener una estrategia electoral que lo vincule con otras fuerzas políticas. Una de esas es el PRO, con la cual, sobre todo en el último tiempo, el Ejecutivo ha mostrado marcadas diferencias.

El PRO ha sido uno de los aliados de Javier Milei en el Congreso de la Nación, pero las últimas rispideces podrían poner en jaque la posibilidad de una alianza electoral para ir contra el kirchnerismo comandado por Cristina Fernández de Kirchner. "Con el PRO vamos juntos en todos lados o si no iremos separados, no vamos a engañar al electorado", sentenció el presidente en la extensa entrevista brindada a Forbes Argentina.

Sobre una posible alianza en algunos sectores electorales y la negociación de candidatos en distintas jurisdicciones, el presidente fue contundente: "No hago ese cálculo. Me niego rotundamente. Eso es hacerle trampa al electorado. O vamos juntos en todo o vamos separados. Trampas al electorado, no. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los kukas", expresó sobre la situación que se avecina.

En otro pasaje de la entrevista, el libertario defendió su estilo de hacer política, y cuestionó a la oposición por las críticas en su contra. "Que prioricen que estamos haciendo el mejor gobierno de la historia. Quizás, ese coraje que me reconocen tiene como contrapartida que tengo formas ásperas. Pero arreglar los problemas que tenía la Argentina cuando llegamos requería de una dosis de coraje fuerte. Eso votaron los argentinos", aseveró.

En la misma línea, amplió: "¿Cree que los argentinos no sabían que yo era una persona áspera? También están todos esos ñoños republicanos que parecen adolescentes con déficit de IQ, que hablan de las instituciones. ¿Me podés decir si alguna vez violé la Constitución? Cuando agarrás a esos imbéciles disfrazados de constitucionalistas que me acusan de hacer decretos, ¿no está contemplado dentro de la ley? ‘No me gusta’. Es un tema de preferencia, no estoy violentando las instituciones".