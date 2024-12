¿Cede o no cede? Mauricio Macri habló tras el ultimátum de Javier Milei

Mauricio Macri se refirió al ultimátum de Javier Milei durante una entrevista con Forbes sobre un posible acuerdo electoral entre el PRO y la Libertad Avanza en 2025. Ni sí ni no: el expresidente no cedió, pero dejó el panorama abierto.

En la entrevista, el presidente le marcó la cancha a sus aliados al expresar que no quiere especular en ningún distrito de cara a las elecciones del 2025 y que la alianza debería ser a todo o nada: “No hago ese cálculo. Me niego rotundamente. Eso es hacerle trampa al electorado. O vamos juntos en todo o vamos separados”.

Mauricio Macri salió a responderle a Javier Milei

“Trampas al electorado, no”, insistió Javier Milei, y le volvió a mojar la oreja al partido amarillo: “Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los kukas”, cerró.

Sus declaraciones desataron un remolino en el PRO, que durante todo el año tuvo su batalla interna entre los impulsores de la “fusión” con La Libertad Avanza y quienes prefieren una alianza con distancia del oficialismo.

Así las cosas, Mauricio Macri no dejó que el debate lo pase por arriba y salió a posicionarse en su cuenta de X. “En función a lo dicho por el presidente Milei ‘O vamos juntos en todos lados o vamos separados; trampas al electorado, no’, acuerdo, porque esa fue siempre mi posición”.

El expresidente aseguró que coincide con Javier Milei en “poner todas las ideas sobre la mesa, cumplir con la palabra como nosotros hicimos este año, ser absolutamente transparentes con el electorado y, ante todo, cuidar la República”.

Pese al intento de calmar las aguas con el Gobierno, Macri se desmarcó del debate sobre fusionarse o no con La Libertad Avanza al que lo llevó Milei. Patricia Bullrich, por su parte, también lo arrastró al acusarlo de llevar al PRO a la oposición.