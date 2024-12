A pesar del respaldo a Javier Milei, Donald Trump tomó una decisión que incomoda a La Libertad Avanza

El vínculo entre el presidente de la nación, Javier Milei, y el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, arrancó con el pie derecho. No obstante, una decisión reciente del republicano puede poner en tensión las relaciones diplomáticas entre la Casa Blanca y la administración libertaria.

Donald Trump anunció el domingo al expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver- Carone, como encargado del Departamento de Estado para América Latina. Trump asume el próximo 20 de enero, y recordó en el día de ayer que Claver-Carone fue director principal para Latinoamérica de la Casa Blanca durante su primer mandato.

Esta decisión puede tensar la buena relación entre Donald Trump y Javier Milei por un motivo puntual: Guillermo Francos. El actual jefe de Gabinete de Ministros y ex ministro del Interior, no tiene un buen vínculo con Claver- Carone y el desencuentro se remonta al año pasado, cuando su nombre surgió para ocupar la cartera política de Interior.

Guillermo Francos, ocupó el lugar de representante argentino ante el BID durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y luego renunció en 2023, allí nace su diálogo. Y luego, en septiembre del año pasado, el expresidente del BID declaró sobre Francos que "representa lo peor de la casta política argentina. Al nombrarlo Alberto Fernández al BID, era más albertista que Alberto. Dentro del directorio del BID era más kirchnerista que Cristina, y hasta usaba mis críticas al kirchnerismo como un pretexto en mi contra", en diálogo con Clarín. La respuesta no tardó en llegar y Francos, en una entrevista con La Nación +, tildó al exfuncionario trumpista de "cínico".

Claver-Carone tiene 49 años y fue elegido en septiembre de 2020 como presidente del BID, además, se convirtió en el primer no latinoamericano en ocupar el cargo. Su elección estuvo envuelta en una polémica ya que el entonces presidente Trump, lo nominó poco antes de terminar su primer mandato. Los países latinoamericanos no habían podido definir un candidato conjunto, con Colombia, Brasil, Bolivia o Uruguay apoyando a EE.UU. y Argentina retirando a su candidata, Cecilia Todesca, en el último momento, al no tener los apoyos suficientes.