De la Torre y la agudeza de alguien que la vio pero elige no ser libertario

Joaquín De la Torre se transformó en un “bicho raro”, tal cual se autodefinió con el paso del tiempo. Piensa en retirarse de la política activa el año próximo porque Dios le mandó una señal y no piensa que eso puede perjudicarlo a él o a su grupo político, que hoy abraza el proyecto nacional aunque siempre aclara que “no soy parte del gobierno”.

En una extensa entrevista con este cronista, el exintendente de San Miguel y hoy senador de la Derecha Popular, que participa del bloque libertario en la legislatura bonaerense, se siente tranquilo porque “la gente siempre vota bien. Lo que está sucediendo tiene mucho que ver con lo que yo decía en la campaña del año pasado y confirmé luego de las elecciones, aunque después hubo sinsabores, cosas amargas en cuestiones personales”, recordó al hacer referencia a la polémica salida de su hermano Pablo del Ministerio de Capital Humano.

“El país está mejor, hay un rumbo, con un gobierno que tiene en claro cuáles son las prioridades, sabiendo que no se puede solucionar todo, yendo desde lo más importante a lo menos. Pero después, para que no todo sean rosas, creo que es un gobierno que se tira muchos tiros en los pies. En lo macro está bien, la dirección es la correcta, tiene fortaleza pero innecesariamente se tira tiros en los pies”, afirmó De la Torre a MDZ.

Sorpresivamente, aclaró que “no soy parte del gobierno. Hoy ni siquiera soy parte del sistema electoral que puede presentar este gobierno en el futuro. Hay cosas que sucedieron en el transcurso del año que nos dejaron al margen del gobierno. Y nosotros somos muy cuidadosos, acompañándolo en lo ideológico pero no en lo político electoral”, subrayó.

Hombre de Fe, remarcó que tiene una “valoración muy importante de la palabra Paz, y la valoro cada vez más luego de tantas discusiones, peleas y momentos por los que tuve que atravesar tras 30 años de política”. Por eso “hay muchas posibilidades de que me retire cuando termine este mandato”.

“Hace dos años dije que si no era gobernador me iba a cuidar a mis nietos. Y tres días después de las elecciones, en la que no pude presentarme para eso, se murió mi ex mujer, María José, así que ahora mis nietos solo tienen un abuelo. Dios de alguna manera me marcó que no podía olvidarme de mi promesa electoral. Le dediqué treinta años a esta actividad, y ya he cumplido una etapa y estoy en el final, haciendo lo que corresponde a una determinada edad. Cuando fui intendente no tenía ni sábados ni domingos, no paraba un día… Hoy no lo podría hacer. Están mis nietos”.

En lo particular, creo que es un gobierno hipócrita. Que echa a un funcionario como tu hermano para no castigar a la ministra Sandra Pettovello, la gran responsable de todo ese escándalo, o como le sucedió a la funcionaria que compró una cafetera, también despidieron a Guillermo Ferraro por un supuesto rumor, pero que después premia o defiende a los que ellos quieren, como el director del AFIP, Andrés Vazquez, que tiene cuentas off shore.

Creo que es muy dura la palabra hipocresía. La política es un mundo donde uno se debe manejar con realidades que no siempre están cerca de los blancos y los negros sino que son más de los grises, más allá que en este momento la sociedad acepta solamente blanco o negro.

En los años que fui Poder Ejecutivo, la mayoría de las veces entre lo peor o lo más peor. Y ahí es donde aparece un viejo dogma político en el que se considera que si uno elige lo menos malo es bueno, porque lo otro sería mucho peor.

Entiendo lo que vos decís, para mí sería muy fácil darte la derecha y acompañarte, pero yo puse un título distinto. Este gobierno ha tomado muy buenas decisiones, va por el buen camino, pero innecesariamente se tira tiros en los pies.

Este es un gobierno que nos pide muchos sacrificios, muchos cambios en usos, costumbres y hasta en la vida cotidiana, que a muchas familias las priva de beneficios económicos insostenibles desde el Estado pero que a ellas las beneficiaba, ¿no debería pedir el sacrificio con modos y formas más parecidas a los de los enfermeros y no al Dr. House?

Esa es una trampa. Porque es la trampa de no entender que, al final, este es un gobierno que llegó diciéndole a la gente que todos esos eran los vicios que tenía que enfrentar. Tiene 49 diputados, no 200.

En un momento tenía 144 diputados que le votaron la Ley Bases y le sostuvieron el DNU 70

Esa es otra trampa. Nunca los tuvo. La mayoría de esos diputados quisieron no votarla. Pero cuando volvieron a sus provincias y se dieron cuenta que la gente los repudiaba, volvieron y dijeron que iban a votarla.

Para el gobierno ha sido un muy buen año. En lo personal me siento satisfecho porque he confirmado todo lo que yo pensaba y la gente está acompañando este proceso.

¿Por qué?

Porque está muy cansada de lo anterior y está viendo buenos resultados.

¿Hay una revancha de la derecha contra todo lo preexistente?

Después de tantos años cancelada la derecha, la población ya dejó de estar presa de un determinado segmento de la opinión pública que solo aprobaba ideas falsamente progresistas. La generación mayor de los de 50 está muy influenciada de todo lo que lee y ve. Los de menos edad no están bajo esa influencia. De la Torre junto con Méndez, Lanús, Bullrich y Valenzuela

Para instalar una nueva idea o una nueva postura ideológica desde donde discutir lo que nos pasa, ¿es necesario el insulto, la cancelación, el agravio, el meme donde se agudizan rasgos humanos para que parezcan personas con dificultades cognitivas, se acuse de ensobrados, ratas, y demás descalificativos? Vos, en cambio, no tuviste que utilizar ningún agravio cuando dijiste Basta de Todes. Todos lo entendimos.

Las formas son personales y eso no lo comparto. Pero distingo entre las formas y los fondos. El fondo lo comparto. No las formas, y no quiero castigar el proceso transformador si me quedo con el tema de las formas.

Pero yo no puedo ingresar a una discusión de ideas si del otro lado me cancelan o me insultan. Son como los k pero desde otro lugar ideológico, supuestamente.

Eso ha pasado antes con los pensamientos de derecha. Hace muchos años, cuando mi padre (Ricardo) era rector de la Universidad Católica de La Plata, el gobernador Daniel Scioli aprobó el aborto de una persona, cuando eso todavía estaba prohibido. Mi padre se opuso a esa decisión, convenció a la madre de que no abortara, y los medios empezaron a hacerse eco de su postura. Pero rápidamente lo quitaron de la discusión pública, lo ridiculizaron, lo cancelaron, sin invitarlo a ningún programa más. Entonces si mi padre tuvo que pasar por eso, déjame que, por un tiempo, me divierta porque algunos señores se sientan incómodos porque ellos fueron los dueños exclusivos de la palabra.

¿Producto de estos excesos tenemos estos? Tal cual dijo el presidente Javier Milei los otros días, al fuego se lo combate con más fuego…

Lamentablemente creo que sí. Yo no creo que sea bueno, vos sabes como soy yo, cómo opino, cómo me muevo. No necesito ni insultar ni agraviar y menos gritar para sostener lo que pienso y opino.

No me siento atado, siempre hice política con total libertad, hasta como lobo solitario o bicho raro, y cuando eso se acabe y me quieran atar, dejaré de hacer política. Chesterton decía que a todas las épocas las salvaban un pequeño grupo de personas que no se sumaban a las modas de las épocas. Y si las modas se manejaban solas, estas eran autodestructivas.

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES NO ES TEMA DE LOS BONAERENSES

“Los bonaerenses soportamos la Provincia de Buenos Aires, soportamos los peores gobiernos, y este es uno de ellos. Al mismo tiempo, como la agenda es nacional, nunca hablamos de lo que nos pasa ni buscamos las soluciones para estos problemas que nos aquejan.

Si vos le preguntas a los bonaerenses de quién es la responsabilidad sobre su Seguridad lo primero que te dicen que es del gobierno nacional, y luego de los intendentes. Pero todo es responsabilidad del gobernador.

El conurbano se informa sobre con medios porteños que hablan de temas nacionales y todo es responsabilidad nacional. El 70% de la población es del conurbano. Y estos se informan con los medios nacionales.

Hace un tiempo presenté un proyecto que hace seis meses lo volví a presentar para que se realicen elecciones desdobladas de las que nacionales para discutir los problemas que tenemos en la Provincia. ¿En qué momento se discute el desastre de la inseguridad de la Provincia de Buenos Aires? ¿En cuál la de la Educación, que es un verdadero escándalo, siniestro, mucho peor de lo que pensamos? La Salud, el sistema judicial…

Quizás ahora lo hacen por una cuestión política, pero tienen miedo por el costo, el recuento de los votos, la operatividad de la justicia electoral…

Esas son conversaciones que no tienen nada que ver con la población. Quien discute eso queda en off side con la sociedad. A la población le interesan pequeñas cosas. Levantarse a la mañana, que sus hijos puedan ir a un buen colegio, que ellos fueran al trabajo en paz y no le roben cuando van o vuelven de su labor cotidiana de manera segura, ganar un sueldo digno y estar con su familia. Si le aseguras eso a la gente, la gente estaría feliz. Y está claro que en el país que teníamos hasta diciembre pasado, eso era imposible de prever.