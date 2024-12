Córdoba logra avanzar con el proyecto de Ficha Limpia en su última sesión legislativa

El proyecto de Ficha Limpia no logró avanzar en el Congreso de la Nación. Sin embargo, puede verse consenso en las distintas legislaturas provinciales. Esta vez, fue el turno de la provincia gobernada por el peronista Martín Llaryora.

El proyecto logró este lunes dictamen favorable en la Legislatura de la provincia de Córdoba y se encamina a ser aprobado el próximo viernes en el recinto, en la última sesión del período legislativo.

La iniciativa es impulsada por la legisladora de la UCR Brenda Austin, que se fusionó con otra propuesta de la bancada oficialista (Hacemos por Córdoba) y que cosechó el aval de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y de Legislación General.

A diferencia de su versión nacional y del de otras provincias, el proyecto de Ficha Limpia cordobés tiene un mayor alcance, ya que no solamente inhabilita a que sean candidatos a cargos electivos las personas que tengan condenas con doble conforme, es decir, segunda instancia, sino que además la incompatibilidad es para acceder a cualquier cargo de la administración pública, de los tres poderes del Estado a nivel provincial, municipal y cargos partidarios. "Si no podés ser candidato a legislador, tampoco podés ser ministro. Es decir, las personas condenadas no deberían ocupar ningún lugar de toma de decisiones en el Estado", justificó Austin, que presentó el proyecto de Ficha Limpia en diciembre del 2023, apenas asumió su banca en la Legislatura cordobesa.

"Estamos a un paso de que en Córdoba los que cometen delitos no puedan ser funcionarios públicos ni candidatos. Tan simple y tan obvio como la vieja deuda de Córdoba con la ética pública. Ojalá esta vez sí sea", remarcó la legisladora radical.

El fallido intento de aprobación del proyecto de Ficha Limpia en el Congreso Nacional fue uno de los puntos de ruptura en La Libertad Avanza y el PRO, ya que el partido comandado por Mauricio Macri acusó a la gestión libertaria de negociar con el kirchnerismo para que el bloque de Unión por la Patria acompañe algunos de los proyectos legislativos que son de interés para el Gobierno nacional.