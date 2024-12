La queja de Alfredo Cornejo por los problemas para acceder a créditos hipotecarios

Durante la entrega de 57 viviendas en el barrio Adolfo Calle, en Las Heras, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se refirió a las dificultades que enfrentan la ciudadanía para acceder a créditos hipotecarios en el actual contexto económico.

El mandatario provincial hizo hincapié en los problemas de acceso a la vivienda derivados de los altos costos de construcción y la falta de créditos hipotecarios accesibles. “El costo de construir una vivienda es un costo altísimo para el cual 9 de cada 10 mendocinos, si no tienen un financiamiento adecuado del Estado, no pueden acceder a la vivienda propia. La mayoría de los mendocinos, que no nacieron en una cuna de oro, necesitan un crédito generoso para construir una vivienda de este tipo y hay distintas modalidades en la que hemos intentado ir construyendo viviendas”.

Además, criticó las condiciones actuales de los créditos hipotecarios al sostener que “de cada diez mendocinos, uno reúne los requisitos del crédito. Es decir que está disponible para los que ya tienen dinero, no está para los que necesitan ese dinero. En la medida que no se arregle la macroeconomía, que no depende del Municipio ni de la Provincia, y no se restablezca el crédito hipotecario, va a haber muchos mendocinos esperando la vivienda propia”.

Cornejo también habló del complejo panorama en relación a la ejecución de obra pública a nivel país. “A pesar de que el Gobierno nacional paró la obra pública, nosotros no la hemos detenido en ningún momento, y pueden dar fe de eso las empresas constructoras y este barrio en particular que hemos terminado. Así pretendemos seguir trabajando y, si la economía se estabiliza, Mendoza está preparada para crecer y hacer más viviendas”.

Aunque reconoció la necesidad de restablecer el crédito como una herramienta clave para que sectores trabajadores y de clase media puedan acceder a la vivienda: “Algunas (viviendas), con el subsidio estatal -y estos créditos que son generosos por parte del IPV- pero necesitamos que se restablezca el crédito hipotecario para que el sector trabajador, los de clase media, accedan al crédito hipotecario en forma rápida y los sectores privados hagan sus casas, sus departamentos y la gente vaya accediendo”.

El gobernador también hizo énfasis en la importancia de que los beneficiarios de los programas de vivienda cumplan con sus obligaciones. “Queremos ir subsidiando al que menos tiene y ayudando al que más tiene, pero todos con esfuerzo. El que menos tiene también tiene que pagar su cuota, hacer la rueda y el círculo virtuoso para que podamos seguir haciendo esas viviendas y no aflojar a ninguno de estos programas”, dijo.

En otro tramo, agregó: “Queríamos estar presentes y entregarlo cuanto antes. Se ha trabajado con mucha colaboración de la cooperativa en materia de gestión, también del municipio y fundamentalmente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que se cargó al hombro la gestión para poder terminar con los problemas de servicio, con los errores que se cometieron en el camino, con las trabas innecesarias. Eso ya lo superamos y aquí estamos entregándolo. Es un motivo de celebración para las familias, pero les aseguro que también es para el Gobierno”.