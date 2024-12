La Oficina Anticorrupción le negó a la Coalición Cívica un informe sobre quiénes contrataron a Milei

La Coalición Cívica, a través de Hernán Reyes y Federico Esswein, solicitó a la Oficina Anticorrupción "la presentación de una 'Declaración Jurada de Intereses' (de Javier Milei) en donde consten la totalidad de los antecedentes laborales, en el que deberá incluirse a quienes hayan contratado sus servicios de expositor o asesoramiento económico o a quien, de cualquier otra forma, prestó servicios durante los tres (3) años antes de asumir la Presidencia de la Nación".

La solicitud se hizo con el objetivo de "que la Oficina Anticorrupción disponga un procedimiento especial de transparencia respecto de los antecedentes laborales del Presidente de la Nación" y se basa en el historial que el propio Milei ha hecho público sobre sus ingresos.

Al respecto cita que durante su gestión como Diputado se comprometió a donar su dieta y que al referirse a los honorarios como conferencista declaró que "cobraba entre 10 mil y 25 mil dólares" por cada una. La conjetura e intención detrás del pedido consiste en suponer que Milei podría beneficiar a los empresarios que lo hayan contratado para dichas charlas.

Por eso, en la descripción de los hechos que fundamentan la solicitud se dice sobre ese textual que nunca "se desdijo ni contradijo" y se pide, en función de eso, un detalle acerca de quiénes lo contrataron y en qué contexto.

Pero, la Oficina Anticorrupción rechazó el pedido y señaló que Milei no tiene ninguna obligación de revelar esta información. Sin embargo, sí se le pide que evite cualquier acción capaz de beneficiar a quienes lo hayan contratado aunque al no ser públicos esos datos, depende de su ética. La resolución lleva la firma del titular del organismo, Alejandro Melik.

En su cuenta de X, Reyes cuestionó: "¿Qué es lo que Milei no quiere que sepamos? Cuando era diputado, se llenaba la boca hablando de transparencia, regalaba su sueldo y decía que trabajaba para privados cobrando miles de dólares por conferencia. Pero ahora, como presidente, se niega a decir quiénes eran esos clientes. En mayo le pedí a la Oficina Anticorrupción, que a Alberto Fernández le pidió un listado completo de sus clientes, hiciera lo mismo con Milei. Pero con él no, decide mirar para otro lado ¿Por qué ese cambio? ¿A quién está protegiendo?".

"Al Presidente solo le dieron una recomendación diciendo que 'tenga cuidado' con beneficiar a quienes lo financiaron en los últimos 3 años. El se controla a sí mismo ¿Es en serio? Esto no es transparencia, es un papelón institucional. Si no hay controles, ¿quién nos asegura que las decisiones del gobierno no están al servicio de esos intereses privados?", cerró.