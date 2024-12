Francisco Paoltroni le presentó a Javier Milei un proyecto para intervenir Formosa: "No existe otra vía institucional"

El senador nacional por Formosa Francisco Paoltroni (ex La Libertad Avanza) acudió a la Casa Rosada este lunes para presentarle al presidente Javier Milei un proyecto de intervención federal de su provincia para "frenar al régimen de (Gildo) Insfrán". "No existe otra vía institucional", sostuvo el legislador del monobloque Libertad, Trabajo y Progreso.

"Formosa es una provincia donde se violan todos los principios republicanos y no está garantizado ningún tipo de derecho, desde la propiedad privada hasta la libre expresión de los ciudadanos. Creemos que esta es la única solución para ponerle fin a este sistema corrupto", enfatizó Paoltroni en un video donde se lo ve frente a las puertas de la Casa Rosada acompañado de una música épica.

El video que compartió Paoltroni desde Casa Rosada

En ese sentido, el senador agregó que "no existe otra vía institucional para frenar el régimen de Insfrán, caracterizado por instituciones deterioradas, un sistema republicano inexistente, derechos humanos ultrajados, clientelismo y hostigamiento a opositores".

El senador fue expulsado de su bloque libertario en el Senado a fines de agosto por "diferencias irreconciliables" con la bancada oficialista, luego de que este fuera una de las voces más críticas contra el asesor presidencial Santiago Caputo y la nominación del juez Ariel Lijo para ocupar un cargo en la Corte Suprema de Justicia. Eso generó fuertes tensiones con la estructura de Las Fuerzas del Cielo, pero el formoseño nunca abandonó su apoyo a Javier Milei.

En ese marco, Paoltroni buscó acercarse al mandatario para insistir con un proyecto que propone hace varios meses: la intervención de Formosa, que está en manos del peronista Gildo Insfrán desde 1995.

Los reclamos se intensificaron a partir de la sanción en octubre por parte de la Legislatura de un proyecto impulsado por el Ejecutivo para reformar la Carta Magna provincial. El objetivo de la iniciativa era garantizar la reelección indefinida de Insfrán por al menos dos mandatos más ante la amenaza de un eventual fallo de la Corte Suprema de la Nación, que tiene en sus manos varias causas que alegan la inconstitucionalidad de la permanencia del caudillo peronista en el poder.

Sin embargo, el Gobierno ya había aclarado a fines de octubre a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, que el Gobierno "no se mete con decisiones provinciales". Eso parecía haber zanjado la discusión, pero Paoltroni volvió a insistir y remarcó que "Formosa no es un caso aislado", sino que "es la madre de las batallas contra el autoritarismo, la libertad de expresión y la defensa de la República". Desde Casa Rosada no confirmaron a MDZ si Javier Milei recibió personalmente a Paoltroni para recibir su proyecto.