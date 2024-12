Victoria Villarruel recrudece la interna y va contra los trolls de Javier Milei

La vicepresidenta Victoria Villarruel recibió mensajes en su contra por redes sociales y le exigió a los usuarios que la atacaron, que publiquen los "carpetazos" y así poder iniciar "acciones legales".

Esta situación se desprende un mensaje que escribió el domingo en su cuenta oficial de la red social X, en donde afirmó que "se quedará" en el Gobierno de Javier Milei como lo viene haciendo desde su fundación.

Ante ese texto, el usuario @ASB2509, conocido como AIe Sarubbi Benítez y quien se define abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, apuntó: "Victoria absoluta de las fuerzas del cielo. Y ni siquiera hicieron falta los dos carpetazos".

En respuesta, Victoria Villarruel le pidió "por favor" que publicara los "dos" carpetazos a los que hacía referencia y que estaba "ansiosa por saber en qué hacen inteligencia sobre ella y su familia".

"Voy a estar esperando la difusión de eso para hacer las correspondientes acciones legales, entre ellas, contra vos que fogoneas hacer inteligencia sobre los ciudadanos", sentenció la titular del Senado de la Nación.

La respuesta en redes de Villarruel

Otro de los usuarios que se esconde detrás del alias "Tensz Neumann" indicó que ella "le caía bien" pero que "fueron varias decepciones" las que recibió "de alguien que la sedujo la casta y le gustó el juego del circulo rojo".

Sin dejarlo pasar, Victoria Villarruel contestó: "Haceme un favor no me vengas con la casta y el círculo rojo y bla bla cuando soy una ciudadana común que se comporta con decencia. Proyectan en mi lo que piensan de los políticos y yo no me rompí el alma toda la vida para que me relacionen con lo que destrozó este país. Así que circulá".

Estos usuarios estarían vinculados al grupo de "trolls" que maneja Santiago Caputo, el principal asesor del presidente Javier Milei.