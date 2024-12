Con el dato de muertes por accidentes viales, Santa Fe reclama el traspaso de rutas a Milei

En el marco de las negociaciones por las transferencias de recursos entre el Gobierno nacional y las provincias, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reclamó una vez más por el traspaso de competencias. En este caso, lo hizo en relación al estado de las rutas nacionales 11 y 34 y apeló a la serie de muertes que vienen sucediendo a lo largo del año.

Se contabilizan 60 víctimas fatales en lo que va de 2024. La Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe reveló, en base a un informe elaborado por el organismo, que en la Ruta 11 murieron 30 personas en lo que va del año, mientras que en la Ruta 34, otras 30 personas perdieron la vida. Basado en este informe, el gobernador Pullaro, vuelve a la carga contra el Gobierno nacional.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, también manifestó una gran preocupación debido al deterioro de las rutas nacionales que atraviesan la provincia. “Para el Gobierno de Milei las rutas nacionales no existen, no les importa, no les interesan. La situación es insostenible”, señaló.

Maximiliano Pullaro y el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.

Según el representante de la cartera de Obras Públicas, la gobernación de Santa Fe está analizando llevar la discusión a la Justicia, involucrando al máximo tribunal, la Corte Suprema.

El reclamo es sostenido desde hace tiempo por ambos mandatarios y no apunta solamente al estado de las rutas, sino también a la decisión de Milei de no transferir recursos a la provincia a pesar del nivel de recaudación que el Gobierno nacional está logrando. En este sentido, el ministro señaló que "la Nación cobra impuestos, IVA, Ganancias, no saca las retenciones, pero no pone un peso en las rutas".

Ante la falta de respuestas por parte del jefe de Estado, la provincia analiza alternativas para financiar el mantenimiento de una parte de los 2.700 kilómetros de rutas que atraviesan el territorio santafesino. Entre ellas, un plan de licitaciones abocado a tareas de mantenimiento en banquinas de las rutas de la provincia. Todos los días estamos haciendo tres o cuatro licitaciones, hasta llegar a las 25. Ese es el plan que queremos poner en marcha para el verano”, aseguró.