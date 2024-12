"Operador inmundo": el cruce de Javier Milei a un periodista por vincular a Karina Milei con Edgardo Kueider

El presidente Javier Milei cruzó al periodista Rolando Graña y lo calificó de "operador inmundo" luego de que este aclarara en sus redes que "no era Karina Milei la que negociaba con el senador Kueider" en los audios que difundió en su programa emitido por A24. El hecho derivó en una intimación de la secretaria General de la Presidencia al periodista bajo la amenaza de iniciar acciones legales.

"Operador inmundo, parece que no has entendido las condiciones. Tenés que hacerlo en tu programa pidiendo disculpas y admitir que has mentido de modo intencionado. Al mismo tiempo vos y tu grupo deberán donar $5 millones", disparó el presidente luego de que Graña clarificara que la mujer identificada como Karina en los audios de su programa "era Carina Ivascov, dirigente política de Entre Ríos". "Fopea, háganse cargo porque ustedes apañan", agregó el libertario, en sus habituales críticas contra el Foro de Periodismo Argentino.

Las condiciones mencionadas por el mandatario fueron planteadas por Karina Milei en la intimación que le envió a Graña luego de que este sugiriera en su programa una supuesta negociación entre la funcionaria y el senador nacional Edgardo Kueider que fue detenido en Paraguay tras intentar ingresar al país con 200 mil dólares sin declarar.

En el documento, la hermana del presidente exigió que Graña se retracte públicamente en un plazo de 24 horas y done 5 millones de pesos a una entidad de bien público, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales.

"Me dirijo a Usted a fin de que en el plazo improrrogable de 24 horas haga saber en su canal y en su programa que las afirmaciones sostenidas por el Sr. Rolando Graña en cuanto adjudicó supuestos audios del Sr. Kueider como enviados a mi persona son falsas", señala la carta de Karina Milei, que argumenta que las afirmaciones del periodista buscan "dañar su imagen, la del partido La Libertad Avanza y la del presidente de la Nación".