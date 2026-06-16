Provincia por provincia: el ranking del cierre de empresas en la era Milei que demuestra una caída en marzo

El tejido empresarial argentino sigue achicándose. En marzo, la cantidad de empresas empleadoras del sector privado cayó 2,8% interanual , una contracción que equivale a 14.044 firmas que dejaron de existir en apenas doce meses. De las 24 jurisdicciones del país, solo una —Neuquén— logró nadar contra la corriente, aunque su aporte fue demasiado magro como para compensar el retroceso general.

Según un relevamiento de Politikon Chaco elaborado sobre cifras oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en marzo se contabilizaron 481.635 empresas empleadoras activas en el sector privado.

El desplome no fue parejo. La Industria Manufacturera encabezó la caída interanual con un retroceso del 4,5%, equivalente a 2.167 firmas menos. El Comercio, por su parte, perdió 5.145 empresas, un 3,5% por debajo de marzo de 2025.

Más atrás se ubicaron el Agro, con una baja del 2,3% (1.179 firmas), y la Construcción, que cedió un 2,1% (425 empresas). El resto de los rubros, agrupados, retrocedió otro 2,3%, lo que se tradujo en 5.128 compañías menos.

El recorte tuvo alcance casi nacional. De las 24 jurisdicciones, solo Neuquén mostró un crecimiento neto frente a marzo de 2025: apenas 0,1%, es decir, 12 empresas más.

Todas las demás provincias cayeron, con intensidades dispares. En el extremo más leve quedaron La Pampa, la Ciudad de Buenos Aires y San Juan, con descensos inferiores al 2%. En el otro, La Rioja marcó el peor desempeño, con una baja del 10,7%.

Medido en cantidad de firmas, la provincia de Buenos Aires concentró la mayor sangría: 4.311 empresas menos (-2,6%). La siguieron Córdoba, con 2.187 firmas perdidas (-4,4%); la Ciudad de Buenos Aires, con 1.539 empleadores menos (-1,3%); y Santa Fe, con un recorte de 1.305 (-2,7%).

El saldo de la era Milei

La foto se vuelve más cruda al estirar la comparación. Frente a noviembre de 2023 —el mes previo al inicio de la actual gestión—, la cantidad de empresas empleadoras cayó 5,2%, lo que implica la desaparición de 26.213 firmas en todo el país.

En ese período más largo, la Construcción lidera la retracción relativa, con un derrumbe del 9,5% (2.067 empresas menos). Le siguen la Industria Manufacturera, con un 6,8% (-3.393 firmas); el Comercio, con un 4,6% (-6.836); el Agro, con un 4,5% (-2.425); y el resto de los sectores, con un 4,9% (-11.492).

También en esta medición Neuquén fue la excepción, con una suba del 2,1% (186 empresas más). Entre las provincias que mejor resistieron aparecen CABA, Río Negro, Tucumán y San Juan, con caídas inferiores al 3%. En el extremo opuesto, seis distritos sufrieron bajas de dos dígitos, encabezadas por La Rioja (-17,6%), Catamarca (-12,8%) y Tierra del Fuego (-11,8%).

En valores absolutos, el mayor número de cierres se concentró otra vez en la provincia de Buenos Aires (-5.615), Córdoba (-4.388), Santa Fe (-2.993) y CABA (-2.909).

Como correlato directo de esa dinámica, desde el inicio de la presidencia de Javier Milei el empleo formal privado exhibe una tendencia mayormente negativa: casi el 60% de las ramas productivas perdió trabajadores registrados.