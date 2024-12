La réplica de Parrilli a Villarruel tras el pedido de suspensión

El senador nacional de Unión por la Patria Oscar Parrilli apuntó este jueves contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y la tildó de "burro" luego de que ella reclamara su suspensión por su procesamiento en la causa del Memorándum por Irán y llamara a "sacar la mugre del Senado". "Yo me baño todas las mañanas, así que mugriento no soy", replicó el neuquino.

El cruce de Parrilli ocurrió durante la sesión especial del Senado convocada por Villarruel para definir el destino de Edgardo Kueider, el legislador peronista por Entre Ríos que fue detenido en Paraguay tras intentar cruzar la frontera con US$ 200 mil sin declarar. En su anuncio, la titular de la Cámara Alta señaló la "hipocresía del kirchnerismo" y sostuvo que le hubiera gustado incluir también un proyecto para suspender a Parrilli por "haber negociado la sangre derramada de argentinos".

Finalmente, el proyecto de suspensión fue incluido en el temario, para felicidad de Villarruel, que en su mensaje remarcaba: "Los argentinos de bien no queremos traidores a la Patria caminando por los pasillos de la Cámara. Llegó la hora de sacar la mugre del Senado, sin contemplaciones ante la corrupción que puso a nuestro país de rodillas".

En el recinto, Parrilli levantó el guante y subayó que "es un problema de cada uno qué es lo que hace con su mugre". Además, el senador enfatizó que "habría que tratar de no ser burro, con el perdón de los burros", porque "dicen barbaridades y locuras sin siquiera haber leído las cosas".

En ese sentido, el legislador de Unión por la Patria recordó que el presidente Javier Milei había dicho en una entrevista que Villarruel no formaba parte de la toma de decisiones en el Gobierno e ironizó: "En eso coincido con Milei, si es para que se tomen decisiones correctas sin hacer burradas me parece muy bien, porque he visto burradas". "No solamente como defensora de genocidas, que lo es, sino por los graves hechos que está provocando", sentenció Parrilli.

Además, el senador acusó al oficialismo de promover su suspensión para "tratar de llevar la discusión para otro lado y tapar el solo con las manos" y reclamó la expulsión de Kueider, cuyo caso comparó con la Ley Banelco en el 2000, cuando se denunció al Gobierno de Fernando de la Rúa de pagar coimas a senadores justicialistas para lograr la sanción de una reforma laboral.

En ese sentido, el senador cuestionó a quienes "tratan de darle una licencia para que no pase nada" y enfatizó que "algunos tienen miedo de que hable, de que diga de dónde sacó esa plata". "Uno puede tener la postura ideológica que quiera pero lo que no puede hacer en política es andar saltando de un lado para el otro, y más grave todavía es si se descubre que ese salto fue porducto de una coima", juzgó Parrilli.