Habló Edgardo Kueider: "Es inaudito que el Senado quiera echarme. El dinero no estaba en mi mochila"

El senador Edgardo Kueider señaló que es "inaudito" que el Senado esté discutiendo su expulsión de la Cámara. Justificó que el dinero encontrado no estaba en su mochila, y que los senadores deberían esperar "escuchar" su "versión de los hechos" para poder tomar una decisión.

El Senado sesiona desde las 11 para definir el destino de Edgardo Kueider, el legislador peronista por Entre Ríos está detenido en Paraguay por acusaciones de lavado de activos tras ser detenido con US$ 200 mil sin declarar mientras cruzaba la frontera.

En este sentido, Kueider dijo: “Es inaudito que el senado quiera echarme sin escuchar mi versión de los hechos. Están vulnerando principios constitucionales como el derecho constitucional a la legítima defensa”.

"Están diciendo que sacaron toda la plata de mi mochila y eso no es así, eso es falso, es una mentira", agregó el Senador que continuó detenido en Paraguay en dialogo con el medio La Nación.

Edgardo Kueider se encuentra detenido en Paraguay

Y agregó: "No pueden tomar una medida sancionatoria, y menos una expulsión, por una presunción. Me parece una locura institucional".

Kueider dijo que en el operativo en la aduana no hubo transparencia. "No fui sorprendido en flagrante delito porque el dinero no estaba en mi mochila. Cuando terminó el operativo, el personal de la Aduana puso todo lo que había en el auto dentro de la mochila. Además, yo declaré lo que tenía encima en ese momento, declaré que tenía ese dinero", explicó.

Por último, el Senador dijo que irá en contra de las fuerzas de seguridad paraguayas para demostrar malas conductas. Esto, para demostrar que está detenido erróneamente.