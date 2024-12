Causa Odebrecht: la Corte Suprema rechazó un planteo de Julio De Vido

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso presentado por Julio De Vido en el marco de la investigación sobre supuestas irregularidades en el plan de ampliación de gasoductos, que incluyó un contrato con la constructora Odebrecht.

La resolución, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, se fundamentó en el incumplimiento de requisitos previstos en el artículo 7, inciso "c", de la Acordada 4/2007, ya que la defensa del ex ministro no presentó copia del escrito de contestación del traslado.

La causa, identificada como CFP 13404/2007, tomó relevancia luego de que en 2018 la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal aceptara el pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) de constituirse como querellante.

Este fallo, apelado por la defensa de De Vido, quedó firme tras el rechazo de la Corte.

El caso continúa avanzando en la Justicia federal, con un enfoque en las presuntas irregularidades y responsabilidades en la gestión del contrato entre CAMMESA y Odebrecht.