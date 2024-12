Fabiola Yañez: "Alberto Fernández nunca me pidió perdón por nada, me culpa a mí"

La exprimera dama Fabiola Yañez volvió a hablar este miércoles sobre su denuncia de violencia género contra el expresidente Alberto Fernández, y aseguró que su expareja "nunca le pidió perdón por nada". "Me culpaba a mí de cómo se ponía", remarcó la actriz, y agregó que no podría tenerlo adelante porque "es como tener la sensación estar con alguien que es un abusador".

En su segunda entrevista con un medio luego de que se conociera su denuncia contra el exmandatario, Yañez explicó que Fernández "le pidió mil veces" que no lo denunciara porque "iba a sufrir mucho". "En un principio no lo quise hacer. Después decidí que tenía que tener las fuerzas para hacerlo y no callar, porque fue un gobierno que dio un discurso muy feminista y en contra de estas cuestiones. Engañaron a una parte de la población", sentenció la periodista.

En ese sentido, Yañez reveló que luego de que se conocieran las fotos suyas donde se la ve golpeada, el expresidente quería que ambos "sacaran un comunicado en conjunto diciendo que los dos teníamos una relación tóxica y nada más".

"Yo no quisiera que mi hijo viviera ningún tipo de situación como las que yo he vivido junto a él. Quiero darle la mejor vida posible a mi hijo y sé que en Argentina no podría", subrayó la exprimera dama, que también contó que Francisco, el hijo de ambos, "no quiere hablar con él". "Yo jamás tuve la intención de cortar ese vínculo parental, pero siento que lo estoy obligando (a Francisco) a hacer algo que él no quiere, y está recibiendo un trato un poco hostil del otro lado", dijo Yañez en diálogo con el medio español Okdiario tras detallar cómo eran las videollamadas del exjefe de estado con su hijo.

La actriz también sostuvo que "no hubo un acuerdo concreto" con Fernández para recibir un apoyo económico más allá del mínimo que le impuso la Justicia, y detalló que "él solamente ofrecía el techo para Francisco por un año". "Él pretendía ejercer nuevamente violencia económica hacia mí y que vuelva a la Argentina", apuntó Yáñez. Luego explicó que eso "era una forma de ahogarla nuevamente", ya que luego de que "él la culpara de perder el Gobierno, la gente tenía una muy mala predisposición con ella", en referencia a la foto de su cumpleaños en la Quinta de Olivos durante la pandemia. "Yo quizás no podría trabajar en la Argentina", dijo.

Además, hizo referencia a las infidelidades de Fernández, las cuales cometía "sistemáticamente y descontroladamente". "No es posible hablar con 20 mujeres a la vez. Él podía estar hablando con alguien por teléfono delante mío", criticó Yáñez, que luego apuntó contra las imágenes que circularon del exmandatario con la periodista Tamara Pettinato en la Casa Rosada: "Cón qué impunidad decís que eso no significa nada o me culpás de perder elecciones cuando vos hacías eso dentro del despacho presidencial. Es una burla hacia la sociedad argentina". Luego la actriz señaló que "esos videos no circularon más por decisión de él".

Luego, la periodista explicó que peor que la violencia física fue "el daño psicológico", que fue por "mucho más tiempo y más elaborado". "Te va disminuyendo, te va enfermando y te va calando de una forma tan perjudicial que terminas aceptando la normalidad de ese tipo de tratos", describió. En ese contexto, Yáñez contó que hubo momentos donde se sintió vigilada, porque "le hacían llegar ciertos mensajes con muchos detalles de dónde estaba o qué hacía".

"Sin que yo supiera me cerró la cochera, me sacó el auto, envió al teléfono de Francisco cosas para mortificarme. Le ha faltado el respeto a mi madre muchas veces. Ella lo único que ha hecho es ayudarme a mí a cuidar de mi hijo", enfatizó la exprimera dama, que manifestó: "Quiero sanar todo este dolor, porque fueron muchos años. Es difícil escucharlo. No podría tenerlo delante. Es como tener la sensación de tener delante a alguien que es un abusador".