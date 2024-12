Violencia de género: la nueva estrategia de la defensa de Alberto Fernández

La defensa del expresidente Alberto Fernández presentó hoy un nuevo recurso pidiendo que el fuero federal porteño se declare incompetente para tramitar la denuncia por violencia de género en su contra, presentada por la ex primera dama Fabiola Yañez. Sin embargo, la solicitud no tuvo éxito por el momento: el juez federal Julián Ercolini rechazó previamente un planteo similar al inicio de la investigación y, aunque aún no se expidió sobre el nuevo recurso, la citación para la indagatoria, prevista para mañana a las 11, sigue en pie.

La abogada de Fernández, Silvina Carreira, solicitó que el caso pase a ser tramitado por el fuero Penal y Contravencional de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, pero el magistrado no resolvió aún este nuevo planteo. A pesar de la petición, al no haberse solicitado una postergación de la audiencia, el ex mandatario deberá presentarse mañana ante Ercolini.

Fernández está imputado por el fiscal federal Ramiro González por "lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja", así como por el delito de coacciones, debido a presiones supuestamente ejercidas sobre Yañez para evitar que denunciara los hechos.

La imputación de Ercolini detalla que los supuestos actos de violencia de género habrían ocurrido "en un contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder entre Alberto Ángel Fernández y Fabiola Andrea Yáñez, por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto de 2024". Además, se hace mención a un presunto ciclo continuo de agresiones físicas y psicológicas que, según el fiscal, habrían dejado secuelas significativas en la salud de la víctima.

Este es el segundo llamado a indagatoria al expresidente desde que dejó el cargo, tras su citación en noviembre pasado en el marco de la causa conocida como "Seguros". En ese contexto, se habían difundido imágenes de Fabiola Yañez con moretones, lo que derivó en la apertura de la investigación por violencia de género. Dichas imágenes habían sido encontradas durante una pericia en el teléfono celular de María Cantero, exsecretaria privada de Fernández, quien también está imputada en la causa "Seguros".

La causa sigue avanzando y la citación a indagatoria para Fernández permanece vigente, a pesar de los esfuerzos de su defensa por trasladar la investigación a otro fuero judicial.