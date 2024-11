Tras los despidos, un gremio aeronáutico advirtió que "los vuelos no van a salir o se van a demorar por falta de personal"

El secretario General de la Asociación del Personal Aeronáutico, Edgardo Llano, cuestionó la decisión del Gobierno de despedir a 15 trabajadores de la empresa Intercargo tras las protestas de esta semana y advirtió que los vuelos del sábado "no van a salir o se van a demorar por falta de personal".

El conflicto radica en la decisión del Gobierno de echar a 15 empleados señalados como los cabecillas de las asambleas sorpresivas que derivaron en las medidas de fuerza que el Ejecutivo calificó como "terrorismo sindical". "Decidimos la desvinculación los 15 empleados de Intercargo que ayer tomaron de rehenes a los pasajeros a través de un piquete aéreo. En la Argentina que estamos construyendo, no vamos a permitir estos mecanismos de extorsión", había informado el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales.

Entre los despedidos se encontraban 12 choferes, 2 supervisores y 1 coordinador de micros que "incumplieron con los deberes y obligaciones de su trabajo de traslado, obligando a que pasajeros de 10 vuelos de las empresas Flybondi, JetSMART y Latam sean ilegítimamente privados de su libertad y retenidos dentro de las aeronaves", según la argumentación de la Secretaría de Transporte.

En ese sentido, el titular de APA señaló que "las personas que fueron despedidas eran todos los choferes, que tanto ayer como hoy tienen franco" y subrayó: "Mañana no van a tener gente y se va a demostrar que los vuelos no van a salir o se van a demorar por falta de personal".

"Queremos que el Gobierno o la empresa dé la explicación de cómo van a atender los vuelos, que el día sábado son muchos más. Ya no teníamos personal y por eso el cambio de horario que le pedían al compañero, y después de eso el lunes vamos a ver cómo vamos a seguir", enfatizó el gremialista en diálogo con Radio con Vos.

Además, Llano justificó lo imprevisto de la medida y argumentó que "si hubiera habido una mesa de diálogo podrían haber avisado". "No hay respuesta de Transporte, de Trabajo ni de la empresa", aquejó.

En paralelo a los despidos, el Gobierno denunció penalmente a miembros de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y de la empresa Intercargo por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad, extorsión y entorpecimiento del transporte aéreo. A su vez, descontarán las horas no trabajadas y la presencialidad a los empleados que participaron de la medida de fuerza.

Por encima de todo, el presidente Javier Milei anticipó que no va a desacelerar en el conflicto y este viernes anunció que "se terminó Intercargo". Al mismo tiempo, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, ratificó que tanto la empresa estatal que maneja el servicio de rampas como Aerolíneas Argentinas dejarán de recibir fondos del Estado.

"Si no se da la privatización, intentaremos que la acepten los empleados y si los empleados no la aceptan se cerrará, pero Aerolíneas Argentinas no va a tener más fondeo del Estado", sentenció el funcionario.