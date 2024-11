Javier Milei anunció una medida drástica contra Intercargo tras la reunion de Gabinete: "Obviamente se termina"

El presidente Javier Milei encabezó este viernes una reunión con su Gabinete en medio del conflicto en alza con los gremios aeronáuticos y disparó a la salida que "obviamente se termina Intercargo". La sentencia llega luego de las repetidas medidas de fuerza que llevó adelante el personal del servicio de rampas esta semana en los aeropuertos de Aeroparque y Ezeiza. También rige una incógnita sobre el futuro de Aerolíneas Argentinas.

“En la Argentina se sale laburando, no parando y extorsionando”, enfatizó el presidente tras ser consultado por la situación del sector aeronáutico por la prensa acreditada en la Casa Rosada.

El anuncio de Milei se produjo horas antes de que las autoridades de Aerolíneas Argentinas reciban en la sede de la empresa a las delegaciones de los gremios más combativos que lideraron las protestas en las últimas semanas. A las 14 se reunirán con representantes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que conduce Pablo Biró, a las 15 llegarán los delegados de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), dirigida por Juan Pablo Brey, y a las 16 se presentará una comitiva de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA).

Los sindicatos aeronáuticos tienen poco margen de maniobra. Este viernes por la mañana, el secretario de transporte, Franco Mogetta, aseguró que tanto Intercargo como Aerolíneas Argentinas dejarán de tener financiamiento del Estado.

"Intercargo forma parte del listado de empresas a privatizar. En cuanto eso sea posible o factible, según las propuestas y ofertas que tengamos, se va a llevar a cabo", sostuvo el funcionario en diálogo con Radio Mitre. Mogetta también se refirió a la situación de Aerolíneas y remarcó: "Si no se da la privatización, intentaremos que la acepten los empleados y si los empleados no la aceptan se cerrará, pero Aerolíneas Argentinas no va a tener más fondeo del Estado".

El conflicto en el sector se recrudeció esta semana cuando los trabajadores de Intercargo llevaron a cabo varias protestas que implicaron la retención de los pasajeros en los aeropuertos por varias horas en respuesta al despido de uno de sus compañeros. Desde el Gobierno denunciaron el hecho como un acto de "terrorismo sindical" y elevaron la apuesta con el despido de 15 empleados de la compañía estatal acusados de ser los responsables de "secuestrar" a los viajeros.

En ese marco, acompañaron al presidente en la reunión la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y los Ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Lugones (Salud).

Además, también estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el vocero Presidencial, Manuel Adorni, el secretario de Prensa, Eduardo Serenellini, el Vicejefe de Gabinete del Interior de la Jefatura de Gabinete, Lisandro Catalán y el Vicejefe de Gabinete Ejecutivo de la Jefatura de Gabinete, José Rolandi.

Tras la cumbre de funcionarios en Rosada, Adorni publicó en X un críptico mensaje: "Se vienen grandes momentos. Fin".