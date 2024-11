Franco Mogetta anunció que "Aerolíneas Argentinas no va a tener más el fondeo del Estado"

En medio de la crisis con distintos gremios aeronáuticos y aeroportuarios, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, reveló que tanto Intercargo como Aerolíneas Argentinas dejarán de tener financiamiento del Estado. El comentario se dio tras las jornadas caóticas que se vivieron en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires, donde medidas de fuerza impuestas por los gremios tuvieron a cientos de pasajeros como víctimas al quedar encerrados en aviones.

Las medidas tomadas por el Gobierno, además de ir contra los gremios, forman parte de la avanzada de desregulación que lleva adelante la Casa Rosada en distintos rubros. Por este motivo, también señalaron que Intercargo forma parte de las empresas del Estado que se encuentran en proceso de privatización, con el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal y desprenderse de entidades deficitarias para las arcas públicas.

Franco Mogetta.

"Intercargo forma parte del listado de empresas a privatizar. En cuanto eso sea posible o factible, según las propuestas y ofertas que tengamos, se va a llevar a cabo", indicó esta mañana el funcionario en diálogo con Radio Mitre. Además, deslizó la posibilidad de que Intercargo ya haya sido privatizada para 2025.

También habló con respecto a la denuncia del Estado contra los que encerraron a pasajeros en un avión durante la medida de fuerza, en la cual reclamaron una pena por privación ilegítima de la libertad. Explicó entonces que, la Secretaría de Transporte será querellante en la denuncia y que se encuentra trabajando junto con el Ministerio de Seguridad: "Nos han facilitado muchísima información sobre lo que ha pasado ese día. La instrucción del presidente, el ministro (Luis Caputo) y quién les habla es llevar esto hasta las últimas consecuencias para que no quede impune y paguen lo que tienen que pagar los que hicieron esta barbaridad".

Por otro lado, se refirió al tema Aerolíneas Argentinas y el proceso de privatización de la misma: "Si no se da la privatización, intentaremos que la acepten los empleados y si los empleados no la aceptan se cerrará, pero Aerolíneas Argentinas no va a tener más fondeo del Estado". "Si los trabajadores no lo aceptan, porque lo tienen que aceptar, se va al proceso que corresponda para poder cerrar la compañía y dejar de solventarla", indicó Mogetta.