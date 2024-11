El Gobierno pasó la motosierra por Intercargo y echó a 15 empleados por el sorpresivo paro

Tras la sorpresiva medida de fuerza realizada este miércoles por personal de Intercargo, la cual causó serias dificultades en la operatoria del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, el Gobierno decidió desvincular a 15 empleados de la empresa.

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue contundente: "Hoy decidimos la desvinculación de 15 empleados de Intercargo que ayer tomaron de rehenes a los pasajeros a través de un piquete aéreo. En la Argentina que estamos construyendo, no vamos a permitir estos mecanismos de extorsión".

Así, con ese mensaje en su cuenta de X, el titular de Hacienda comunicó la decisión del Gobierno respecto del feroz paro del miércoles que afectó a miles de pasajeros.

Hoy decidimos la desvinculación de 15 empleados de Intercargo que ayer tomaron de rehenes a los pasajeros a través de un piquete aéreo. En la Argentina que estamos construyendo, no vamos a permitir estos mecanismos de extorsión. — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 7, 2024

Por su parte, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, declaró que "el derecho a huelga no puede ser la excusa para torturar gente. Los salvajes de APA ayer mantuvieron encerrados por más de 3hs en los aviones a más de 1500 pasajeros para exigir la reincorporación de 1 empleado de Intercargo que fue despedido por ocasionar demoras el sábado pasado. No solo no vamos a reincorporar a ese irresponsable, sino que hoy identificamos a 15 de los que provocaron la tortura que vivieron ayer los pasajeros y ya están despedidos. Desde que asumió Javier Milei se acabó la Argentina donde era gratis joder a la gente".

Paralelamente a este anuncio, comenzaron a verificarse movilizaciones de los trabajadores de Intercargo, afiliados a la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), tanto en Ezeiza como en Aeroparque, por lo que fuentes aeroportuarias anticiparon a Noticias Argentinas, que pueden registrarse complicaciones con los vuelos.

Las demoras y cancelaciones en los vuelos de ayer se debieron a que los empleados de Intercargo llevaron adelante una asamblea para tratar el despido de un trabajador.

La medida de fuerza había empezado en la terminal del Aeropuerto Jorge Newbery en horas del mediodía, mientras que por la tarde se extendió al aeropuerto internacional de Ezeiza.

Según precisaron fuentes oficiales, el despido del empleado se debió a que había abandonado su puesto de trabajo, causando demoras en el retiro de equipaje, descenso de pasajeros y dificultando la actividad aeroportuaria.