Cómo afecta el triunfo de Donald Trump a Javier Milei y la Argentina, según especialistas

Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos y será el nuevo presidente a partir del 20 de enero. Javier Milei, aliado y cercano al republicano, festejó en sus redes, sabiendo lo que puede llegar a significar tener a un gigante en su equipo. Pero para Trump tener un aliado en Sudamérica no es tan importante como para Milei tener a alguien cercano gobernando una de las potencias mundiales. El triunfo Trump afecta de manera directa a la evolución política y económica del gobierno liberal.

Si bien "las relaciones personales suman", al analista de política internacional Andrés Repetto no le da la "impresión que hoy sea prioridad" para el futuro gobierno de Donald Trump mirar hacia América Latina. "No se puede poner en los zapatos del otro que uno no usa", agregó el analista.

Andrés Gilio, analista, y también director de la consultora Opina Argentina, se mantuvo en línea con lo dicho por Repetto. "Sudamérica tiene poco interés en la política norteamericana. Es un espacio geográfico muy irrelevante para Estados Unidos", sentenció.

De todas maneras, Gilio aclaró que esta situación "no quita que Trump pueda a ayudar a la Argentina en relación con el FMI". Estados Unidos tiene un gran porcentaje en el voto de las acciones y decisiones que tome el Fondo Monetario Internacional, y el acercamiento entre ambos mandatarios podría ser beneficioso para la Argentina.

La relación entre Javier Milei y Donald Trump

El Jefe del Consejo de Asesores de Javier Milei, Demian Reidel, lógicamente ve con buenos ojos que Trump tome el poder estadounidense y tuiteó entusiasmado por el resultado de las elecciones. "Alertó" a inversores de que queda "menos de un año" para invertir en la Argentina a precios bajos, ya que "todo se está alineando para que el país despegue".

"Estados Unidos es un aliado clave para Argentina y una administración de Donald Trump es una gran noticia para el país. Milei y Trump tienen una gran relación. ¡Milei incluso es amigo de Elon Musk! Está sucediendo", agregó.

El reciente presidente electo estadounidense está al tanto de a quién tiene de cocontinental. En noviembre pasado, cuando Javier Milei salió triunfante del balotaje, Trump lo saludó y felicitó. “Felicitaciones a Javier Milei por una gran elección como presidente de Argentina. ¡El mundo entero te estaba mirando! Estoy muy orgulloso de vos", decía el republicano en un video difundido por redes.

A principio de 2024 Trump escribía un mensaje de aliento a Milei por el "trabajo duro" que hizo. Al final del mensaje dejó una frase clave que podría llegar a definir el futuro de la relación: "Tengo expectativas de ayudarlo (a Milei) en el futuro". La foto con la cual Javier Milei saludó al norteamericano

La relación entre Milei y Trump es estrecha. El argentino es el único gran aliado que tiene el republicano en la región, por lo que podría funcionar como una suerte de interlocutor. De todas maneras, Repetto no enciende las alarmas de la preocupación de que Trump se aproveche de la sumisión de Milei.

Pero a Trump parece importarle poco la suerte de amistad que podría llegar a tener con el libertario. Es que prometió un aumento en los aranceles sobre las importaciones: esto afecta directamente con las empresas argentinas que exportan hacia el norte.

Qué opinan los argentinos del triunfo de Donald Trump

La consultora Giacobbe reveló que el 40,1% de los encuestados creen que el triunfo del republicano es la opción que más beneficia a nuestro país, mientras que apenas el 22% piensa lo mismo pero de Kamala Harris. El número restante (37,2%) cree que es lo mismo gane quien gane. La opinión de los argetinos. Foto: Consultora Giacobbe

Sobre esto, Gilio señaló que "los temas de política exterior, por lo general no están en el centro de las precauciones de la sociedad". En este sentido, el director de Opina Argentina dijo que habría que "tratar de precisar ver los alcances que tiene el triunfo" de Trump, ya que el apoyo que se le da desde Argentina al estadounidense "se da más por una identificación ideológica y valores compartidos que por lo conveniente o inconveniente" que puede ser la presidencia republicana.

Cabe mencionar que el empresario Elon Musk también se encuentra dentro de la ecuación. Entre los tres se podría llegar a configurar una suerte de triangulo amistoso, con los intereses de Musk en el país en relación al litio y a la presencia de StarLink al país.