Silvia Lospennato reveló detalles sobre su charla con Javier Milei sobre Ficha Limpia

La diputada nacional del PRO Silvia Lospennato reveló este viernes los detalles de la conversación que tuvo con el presidente Javier Milei donde este le transmitió su intención de impulsar un nuevo proyecto de Ficha Limpia. El diálogo llegó tras la indignación de la legisladora amarilla por la caída de la sesión de la Cámara de Diputados que iba a tratar la iniciativa.

Lospennato fue una de las mayores defensoras del proyecto que puja por la prohibición de las candidaturas de aquellas personas condenadas penalmente por corrupción por un tribunal de segunda instancia. Por ese motivo, también fue quien se mostró más afectada luego de que la Cámara Baja no lograra el quórum necesario por segunda vez en dos semanas para tratar la Ficha Limpia.

"Los corruptos van a estar festejando hoy. Creí que no había quorum la semana pasada por imprevistos y hoy me siento burlada", había lamentado la diputada macrista tras el fracaso de la sesión, producto de la ausencia de 13 legisladores, entre ellos 8 del bloque oficialista. Por ese motivo, comenzaron a volar acusaciones del radicalismo y la Coalición Cívica contra el Gobierno sobre un supuesto pacto entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo para boicotear la sanción de la ley.

Sin embargo, el Gobierno negó esas versiones y dejó trascender esta mañana el diálogo con la diputada amarilla, tal como lo confirmó la propia Lospenatto en Radio Rivadavia. “Me dijo que quería trabajar junto a un proyecto de Ficha Limpia, que él apoyaba la iniciativa, algo que ya sabíamos porque lo expresó en marzo. Mencionó un tema técnico sobre los gobernadores y las justicias provinciales. Veremos de qué se trata”, sostuvo la legisladora.

Eso sería aclarado luego por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien advirtió que el proyecto debe contemplar la posibilidad de que "exista algún feudo con algún tipo de justicia no independiente" y sostuvo que "hay que tener los reparos suficientes como para que en esos lugares los malos no venzan a los buenos inventando denuncias y haciendo que estos no puedan participar".

En ese sentido, Lospennato aseguró que "no pone la responsabilidad de esto en el Presidente" y señaló que "no es un proyecto donde se mandaron solos, sino que es de mucha gente". "Tuvimos tres reuniones de comisión, un despacho en septiembre, con un proyecto que tiene un solo artículo. Hasta el día anterior teníamos los votos. Ayer, el proyecto debió tener media sanción, y no lo tuvo”, aquejó.

“Ocho diputados de La Libertad Avanza no bajaron. No puedo decir por qué, ni tampoco por qué faltaron dos del PRO. Es responsabilidad de cada diputado explicarlo”, sentenció la legisladora, que luego reconoció: "Fueron dos semanas de frustraciones, la verdad que me afectó emocionalmente y físicamente".

"Sabemos que es un proyecto muy difícil, pero tenía una esperanza que habíamos quedado a un voto. Desde lo humano, espero que alguien me llame de los diputados para dar una explicación”, reclamó la referente de la bancada del PRO.

En ese sentido, Lospennato remarcó que "ella creyó en la palabra del presidente el 1° de marzo y cree en su palabra ahora". Sin embargo, consideró que "eso no explica por qué no estuvieron los diputados de La Libertad Avanza". "Esa explicación espero que suceda hoy, mañana o en cualquier momento. Me puede llamar por teléfono y me diga cuál es el problema de por qué no estuvieron”, sostuvo.

A su vez, la diputada sostuvo que "no tiene sentido empezar de cero" con un nuevo proyecto ya que el actual "ya está dictaminado" y cuestionó el argumento de la Casa Rosada para no promoverlo. "Es muy inverosímil, si no estaríamos comprando el relato kirchnerista. Si Cristina no puede ser candidata, es porque tiene una condena confirmada por corrupción”, enfatizó.

Con ese argumento, Lospennato subrayó que "los ciudadanos no compran más relato kirchnerista y concluyó: “El Presidente tiene una oportunidad única no solo de transformar la economía, sino de una transformación ética que la Argentina necesita. Con jueces corruptos y sin ficha limpia, con corruptos legislando, no se va a resolver la impunidad”.