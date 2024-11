Llanto y traición: la bronca de los diputados que fracasaron otra vez con la Ficha Limpia

Por segunda vez consecutiva, la Cámara de Diputados no logró reunir el quórum necesario para debatir el proyecto de ley de Ficha Limpia. La iniciativa busca impedir que personas condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción puedan ser candidatas a cargos nacionales, un punto que generó fuerte expectativa y polémica en el ámbito político.

Al caerse nuevamente la iniciativa, los legisladores del PRO, Coalición Cívica y parte del radicalismo no disimularon su frustración. "Los corruptos van a estar festejando hoy. Creí que no había quorum la semana pasada por imprevistos y hoy me siento burlada", lamentó la diputada PRO Silvia Lospennato.

En un sentido discurso luego de fracasar la sesión, la diputada del partido amarillo agregó: "Los diputados que no vinieron creen que van a poder seguir haciendo política en el reino de la impunidad, pero la gente ya cambió y la gente va a juzgar a los cómplices de la impunidad. La Justicia es lenta y no llega. Los juicios de corrupción llegan al 2% de los casos, nadie investiga al poder".

También fueron contudentes las palabras del diputado Oscar Zago, quien supo formar parte del bloque libertario. El legislador fue tajante con los legisladores de ese espacio y reveló: "Vi llorar a la diputada Lospennato". Zago resumió el curioso fracaso de hoy con un popular dicho: "Billetera mata galan", agregó con bronca: "Faltaron muchos diputados, la sociedad los juzgará, están todos identificados. Tenía fe en juntar el quórum hoy. Me voy con un trago amargo, muy traicionado por mucha gente que escuché hacer campaña sobre la casta durante cuatro años. no esperaba la falsedad de muchos diputados".

En tanto, el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, enfatizó en la responsabilidad del oficialismo en este nuevo fracaso para avanzar con la "ficha limpia" y afirmó: "Estoy muy enojado, son muchos años denunciando la impunidad, no puede ser que este congreso se desprestigie así. Parece que el Gobierno quiere que Cristina venga a buscar fueros acá. Laburaron para las ausencias".

El radical y presidente del bloque, Rodrigo de Loredo, tampoco ahorró eufemismos: "Estoy caliente como una pipa, siempre una excusa para que los chorros gobiernen" dijo a la prensa al salir del recinto. En su discurso final antes de retirarse de Diputados también apuntó a La Libertad Avanza: "Este parlamento se resiste a que este proyecto prospere. El oficilismo se ha ocuapado en su estrategia ultrapolarizadora con fines electorales inmediatos de que esto no prospere".

La sesión de este jueves, convocada para las 10:00 por el bloque PRO, contó con la presencia de 116 legisladores en sus bancas, lejos de los 129 requeridos para iniciar el debate. A las 10:31, el presidente del cuerpo, Martín Menem, dio por fracasada la reunión.

La falta de quórum se suma a un intento fallido la semana pasada, cuando los impulsores del proyecto lograron reunir 128 legisladores, quedando a solo un voto de abrir el debate. En esta ocasión, faltaron 13 legisladores para alcanzar el mínimo necesario.