Manuel Adorni rechazó las acusaciones de la oposición tras la caída de Ficha Limpia: "Nunca hubo ni habrá un pacto con Cristina Kirchner"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, remarcó este viernes que "no hay ni nunca habrá un pacto con la corrupción ni con Cristina Fernández de Kirchner" y enfatizó que "el Gobierno está a favor de la Ficha Limpia". Sin embargo, advirtió que "el proyecto tiene que tener los reparos suficientes como para que los malos no venzan a los buenos inventando denuncias".

Los dichos de Adorni surgieron a partir de las acusaciones de un sector de la oposición que denunció un pacto entre el oficialismo y el kirchnerismo tras el naufragio de la sesión de la Cámara de Diputados que se proponía tratar el proyecto que prohibía las candidaturas de personas condenadas en segunda instancia.

El vocero replicó que "causa un grado de indignación las acusaciones de un sector de la oposición sobre cualquier pavada" y aseguró que el presidente Javier Milei no hizo mención al respecto porque "intenta no contestar estupideces porque es realmente una pérdida de tiempo".

En ese sentido, Adorni subrayó que "el gobierno está a favor de la Ficha Limpia porque no quiere que corruptos vuelvan a ocupar cargos en el estado" y sostuvo que "quien claramente fue condenado por un acto de corrupción, en un país normal, no puede volver a manejar fondos públicos y los destinos de la Patria". "Estamos a favor de tratarlo y en algún momento va a ser una realidad", pronosticó.

Sin embargo, el funcionario aclaró que eso será así "siempre teniendo en cuenta que tiene que ser un proyecto donde los malos no dejen afuera a los buenos" y alertó sobre la posibilidad de que "exista algún feudo con algún tipo de justicia no independiente". "El proyecto tiene que tener los reparos suficientes como para que en esos lugares los malos no venzan a los buenos inventando denuncias y haciendo que estos no puedan participar", explicó en conferencia de prensa.

Por ese motivo, Adorni justificó la ausencia de los diputados libertarios con el argumento de que "el proyecto no tenía consensos de ningún espacio", por lo que "no tenía manera de avanzar".

Para solventarlo, Adorni ratificó que Javier Milei "se comprometió con la diputada (Silvia) Lospennato a impulsar un nuevo proyecto de Ficha Limpia con correcciones" y adelantó que "quien va a estar a cargo de asesorar al presidente va a ser el doctor Alejandro Fargosi".

Además, el vocero presidencial reiteró los dichos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y afirmó que al Gobierno "no le interesa polarizar con la doctora Kirchner", ya que esa estrategia "es parte de la vieja política". "Juntos por el Cambio, (Horacio) Rodríguez Larreta y Marcos Peña han jugado con la polarización y no les ha ido bien. A nosotros no nos interesa", sentenció.

En esa línea, recordó que "de las últimas 6 veces que la doctora Kirchner le escribió esas cartitas al presidente Milei, él solo le contestó en la que tenía algo para decir en términos de teoría monetaria". "Imaginate, si quisiera polarizar le contestaría", le contestó a un periodista durante la conferencia de prensa.

Además, apuntó contra la "hipocresía" de la oposición y señaló que "cuando en el 2017 el juez (Claudio) Bonadío dicta la prisión preventiva, muchos de los que ayer se rasgaban las vestiduras y nos acusaban son los que no quisieron desaforarla". "Es bastante irónico", consideró Adorni.

Por último, el funcionario ratificó que "la Ficha Limpia va a ser una realidad, pero cuando se garantice que se use para el bien". "El presidente se va a poner al mando de impulsar esto, porque es una prioridad", concluyó.