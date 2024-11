Guillermo Francos negó un acuerdo con el kirchnerismo por Ficha Limpia y aseguró que Javier Milei "no quiere subir a Cristina Kirchner al ring"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, rechazó este viernes un acuerdo entre el Gobierno y el kirchnerismo para frenar el proyecto de Ficha Limpia en el Congreso y confirmó que el presidente Javier Milei promoverá una nueva iniciativa similar. También negó que el libertario tuviera alguna intención de "proteger o subir al ring a Cristina Fernández de Kirchner".

Tras las acusaciones de un sector de la oposición sobre un supuesto acuerdo entre La Libertad Avanza y el peronismo para vaciar la sesión que iba a tratar el proyecto de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados, Francos aseguró que él "no ha tenido ninguna conversación con ningún kirchnerista". Para el jefe de Gabinete, la ausencia de los 8 diputados libertarios en el recinto no implica "ser cómplice de los corruptos", sino que "varios no coincidieron con la norma en los términos en los que estaba planteada".

En ese sentido, el funcionario confirmó el intercambio entre Milei y la diputada nacional del PRO Silvia Lospennato para "acordar un proyecto que sirva para todos los casos y que no se tome exclusivamente como algo contra la expresidenta (Cristina Kirchner), que después pueda tomarse como una proscripción de alguien en particular en una elección".

"No está hecho Ficha Limpia contra Fernández de Kirchner, sino que es una norma general para todos. Esa es la idea", enfatizó Francos en diálogo con Radio Mitre, y agregó que el mandatario quiere que el proyecto "esté claro, con todas las garantías y que no se personalice". "Sino después se generan debates sin sentido", consideró.

Además, el jefe de Gabinete reveló que el presidente rechazó las versiones sobre un presunto acuerdo con el bloque de Unión por la Patria. "El Presidente me lo dijo expresamente: 'cómo pueden pensar que yo quiero polarizar la elección con Cristina Kirchner. No estoy pensando en eso, Cristina es el pasado. No creo que el pueblo argentino tenga la intención de volver a subirla a un escenario para disputar la política nacional'", confió Francos.

En ese sentido, el experimentado funcionario sostuvo que "el presidente no tiene interés en debatir con Cristina Fernández de Kirchner mano a mano", ya que "entiende que ella es el pasado, que la gente cambió y tiene perfectamente claro cuáles fueron las consecuencias de su gobierno populista".

"Además, con todos los hechos de corrupción por supuesto que quiere que se cumplan las sentencias cuando estén firmes. El presidente no tiene absolutamente ninguna idea de proteger o subir al ring a Cristina para que ella pueda pasar esa situación", enfatizó.

Las aclaraciones de Francos llegaron luego de que estallara la polémica en el Congreso a partir de que 8 diputados del oficialismo decidieran no dar quórum en la sesión que iba a tratar el proyecto para prohibir las candidaturas de personas con condenas por corrupción en tribunales de segunda instancia. El debate cobró suma relevancia luego de que la Cámara Federal de Casación Penal ratificara la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad.

Por ese motivo, la oposición acusó al Gobierno de haber pactado con el kirchnerismo la caída de la sesión para poder rivalizar con la exmandataria en las elecciones legislativas del año que viene. Incluso llegó a pronunciarse al respecto el líder del PRO, Mauricio Macri. Sin embargo, tal como afirmó Francos, en Casa Rosada sostienen la intención de mantener la promesa de Milei que hizo durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias el 1° de marzo: impedir las candidaturas de condenados por corrupción.

Resta definir si el Gobierno decidirá incluir el eventual proyecto en la agenda de las sesiones extraordinarias que podría convocar la semana próxima.