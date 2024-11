Nación Seguros: declaran el broker amigo y la secretaria privada de Alberto Fernández

El juez Julián Ercolini retoma este jueves las indagatorias en la causa donde se investiga si hubo administración infiel en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles mediante el direccionamiento de contratos de pólizas de seguros para organismos públicos a intermediarios que cobraban altas comisiones.

Está previsto que durante la jornada declare Héctor Martínez Sosa, el broker que, según la investigación, obtuvo 42% de los contratos de pólizas con el Estado luego del decreto 823/2021 firmado por Alberto Fernández.

De acuerdo a la imputación, Martínez Sosa se valió del vínculo de su esposa, María Cantero, con Alberto Fernández como su secretaria privada, para poder obtener ese importante porcentaje de contrataciones de pólizas para el Estado y así cobrar comisiones cercanas al 60% del total durante el mandato del expresidente.

Si bien Alberto Fernández se negó a contestar preguntas del juez y el fiscal durante su indagatoria, en su descargo buscó desentenderse del broker, aunque admitió haber tenido una relación de afecto con él.

"Jamás pedí a nadie que un seguro del estado pase a través de sus manos o lo tomen a él como asesor de seguros. Héctor Martínez Sosa me conoce y conoce mi rigidez en ese tema. En mis cuatro años de mandato no creo haberlo visto o haber hablado con él más de cuatro o cinco veces, y siempre hablamos de cuestiones sociales, nunca de cuestiones de su negocio, que desconozco. No creo que sea delito conocerlo".

Héctor Martínez Sosa se presentará a las 10 en el cuarto piso de Comodoro Py. Desde su entorno sostuvieron que le habrían extendido la alternativa de declarar por videoconferencia. Sin embargo, aseguraron que concurrirá personalmente al juzgado junto a su abogado José María Salinas.

En tanto, María Cantero será indagada en horas del mediodía. La exsecretaria presidencial, quien será asistida por un defensor del mismo bufete que asesora a su marido, deberá responder, entre otras cosas, por los chats con su marido donde se referían al entramado de contrataciones millonarias con diversos organismos públicos presuntamente obtenidos por su cercanía con Alberto como "su Pyme".

No es la primera vez que María Cantero pisa los tribunales federales ya que hace varios meses lo hizo, pero como testigo en la causa por violencia de género a Fabiola Yañez.

Precisamente, el teléfono de Cantero secuestrado por la Justicia, y de donde se obtuvo el intercambio con su marido que data desde la campaña presidencial de Alberto Fernández, fue la base de la acusación de Fabiola Yañez contra el exmandatario por violencia física y psicológica.

La primera tanda de indagatoria cerrará el viernes con las declaraciones del exdirector de Nación Seguros, Sebastian Díaz Bancalari y la de Alberto Carlos Pagliano. La sospecha de Ercolini es que ambos orquestaron un dispositivo para direccionar la contratación de seguros mediante la simulación de pedidos de dependencias estatales para pactar, todo esto supuestamente fraguado por Nación Seguros S.A.