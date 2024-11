Ante el rechazo de la oposición, el titular de ARBA dio explicaciones sobre la Ley Fiscal de Axel Kicillof

Axel Kicillof quiere avanzar en la discusión del Presupuesto y la Ley Impositiva Fiscal del próximo año. Para eso, el titular de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Cristian Girard, a pedido de la oposición, tras el tenso cruce de la semana pasada en el ministerio de Economía, fue a dar explicaciones a la Legislatura sobre la implementación.

La exposición de Cristian Girard, en el Salón Auditorio del edifico anexo de la Cámara de Diputados, duró un poco más de dos horas. Durante el encuentro, el titular de ARBA defendió la iniciativa del Ejecutivo respondiendo preguntas y cuestionamientos de diputados y senadores que representaban a todos los bloques legislativos.

Cabe destacar que la discusión del Presupuesto y la Ley Impositiva Fiscal, se da sobre el filo del cierre de las sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense y todavía no hay una fecha cierta para su tratamiento, por lo que no se descarta que el Ejecutivo convoque a extraordinarias.

Expuse ante Diputados y Senadores los lineamientos del proyecto de Ley Impositiva que debate la Legislatura bonaerense. Un encuentro productivo donde pudimos intercambiar ideas y responder consultas para enriquecer la iniciativa en un clima de diálogo constructivo 🤝.



— Cristian Girard (@cristiangirard) November 27, 2024

Tras el encuentro, Girard, si bien dijo que fue una reunión "muy positiva", reconoció que hubo diferencias con los legisladores opositores que marcaron "algún reparo2 sobre al artículo 163 de actualización de cuotas. Desde el PRO, la UCR y La Libertad Avanza afirman que "como está redactado" le da discrecionalidad al Ejecutivo para subir los impuestos.

Asimismo, sostuvo que se generó con los diputados y senadores un intercambio "constructivo" de opiniones "que nos permitirá incorporar aportes valiosos para enriquecer la iniciativa". Y remarcó que "es una Ley que propone bajarle los impuestos a los bonaerenses, porque entendemos que el año que viene va a ser un año complicado".

"Lo que estamos definiendo es un incremento con topes del 28% para el impuesto anual", agrego el titular de ARBA. Detallando que la cláusula de ajuste, cuestionada por la oposición, evitará la licuación entre cuotas por inflación: "No es que se pueda aumentar por encima de los topes", expresó.

En cuanto a la pregunta de MDZ de cómo será la baja de los impuestos que propone el Gobierno en la Ley Fiscal del próximo año, Girard afirmó: "Con el regreso de las bonificaciones buscamos bajar la carga tributaria del buen contribuyente".

Cristián Grirad exponiendo ante legisladores la Ley Impositiva Fiscal 2025.

Foto: Prensa ARBA

"El 90% de las patentes de automotor va a pagar menos que este año. El tope para vehículos de hasta $ 30.800.000, es el 90% del parque automotor de la provincia, es de 13,8% y si a eso se le suma la bonificación del 15% por estar al día y pago anual termina dando que nominalmente el contribuyente va a pagar menos que en el 2024. Y los topes del impuesto inmobiliario van a estar por debajo de la inflación para el 100% de las partidas. Lo que buscamos es bajar la carga tributaria para aquellos que hagan el pago anual", finalizó.

La oposición mantiene firme su postura en contra de la Ley Fiscal de Kicillof

Al término de la exposición de Cristian Girard, los diferentes bloques opositores reales al Gobierno de Kicillof volvieron a manifestar su desacuerdo a la Ley Impositiva Fiscal.

La postura más dura la manifestó el PRO cuando el titular del bloque amarillo de la Cámara baja, Agustín Forcheri, sostuvo que "no lo votaran" si no hay modificaciones al proyecto del ejecutivo. "Por como está redactado, el artículo 163 es un cheque en blanco para subir impuestos. No podemos permitir que avancen con esa discrecionalidad", sentenció.

"Exigimos que las bonificaciones que propone ARBA a quienes pagan sus impuestos en tiempo y forma estén establecidas por ley y no queden al antojo del gobernador o del organismo recaudador", agregó Forcheri.

Por su parte los presidentes de los bloques de diputados y senadores de la UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena y Agustín Maspoli, en dialogo con MDZ, remarcaron que hasta que no se cancelen las deudas de este año con los intendentes, el radicalismo no va a discutir lo "del año que viene".

En cuanto al pago de última hora que hizo el Gobierno bonaerense de la cuarta cuota del Fondo de Incentivo Municipal a los intendentes opositores, el jefe de la bancada boina blanca de diputados, Diego Garciarena, dijo: "Por suerte apareció la plata, que hace tres días no había. Falta que Kicillof ahora cancele las deudas de IOMA y del IPS, entre otras, con nuestros intendentes".

En tanto, el senador del bloque UCR + Cambio Federal, Marcelo Daletto, chicaneó: "Parecía de La Libertad Avanza. Marcó totales coincidencias con el Gobierno de Milei. Habló de la baja de impuestos, pero lo que no entendemos es por qué el gasto aumenta por encima de la inflación. Está claro que los impuestos en la provincia por las distintas fórmulas, van a aumentar, no a bajar".