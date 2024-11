La oposición le puso los puntos al presupuesto de Axel Kicillof: "Así como está no sale"

Como contamos en una nota anterior, la reunión del ministro de economía bonaerense, Pablo López, y del titular de ARBA, Cristian Girart, con legisladores propios, "amigos" y opositores para buscar consensos en el Presupuesto 2025 y la Ley Fiscal impositiva de Kicillof, fue áspera. Los diputados y senadores de los bloques del PRO y de la UCR +Cambio Federal, arrinconaron a los funcionarios de economía del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Según información a la que tuvo acceso MDZ, los legisladores que fueron socios en JxC dejaron claro que hasta que no se salden las deudas con los municipios opositores, como la cuota 4 del Fondo de Fortalecimiento Municipal, IOMA, IPS y los Torneos Bonaerenses, no van a tratar la Ley de Leyes ni la Fiscal impositiva.

"No podemos hablar del Presupuesto 2025 si no se resuelve lo del 2024", dijo a este diario un legislador boina blanca que participó del encuentro y agregó: "Además le reclamamos la trastada que hicieron este año, de no respetar los topes fijados del 200% de aumento en los impuestos de ARBA, por lo que mandaron las facturas del Automotor y los inmobiliarios con aumentos por encima del 500%. Eso genera que no tengamos confianza".

Pablo López, ministro de Economía bonaerense junto a la vicegobernadora Verónica Magario y el presidente de la Cámara de diputados de la provincia de Buenos Aires Alejandro Dichiara.

Foto: Prensa Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires

En concreto, el PRO y la UCR le tiraron "por la cara" a los funcionarios de economía de Kicillof la discrecionalidad que tuvieron para cambiar lo votado en la Ley impositiva Fiscal 2024. En su defensa, el titular de la cartera económica, según información que puedo reconstruir MDZ, respondió que se vieron obligados a hacerlo por "el recorte que hizo Milei".

Desde el PRO calificaron al encuentro como "una mala reunión". Uno de los legisladores amarillos, que tuvo un duro cruce con el titular de ARBA, afirmó: "Hoy por hoy las negociaciones están muy trabadas. Hay muchos puntos oscuros, es algo en lo que coincidimos todos los bloques opositores".

"Le dijimos a López en la cara que, así como está redactado que se olviden de que salga el Presupuesto, el endeudamiento y la Impositiva Fiscal. Van a tener que hacer muchos cambios. Nosotros le reclamamos a Girart que explique el articulo 163, que es el que le da discrecionalidad a ARBA para hacer lo que quiera. Esperemos que la semana que viene Girart venga a dar explicaciones a la Legislatura", finalizó el legislador.

Los hombres fuertes del PRO en la Legislatura bonaerense junto al presidente del bloque de diputados UCR+ Cambio Federal.

Foto: Prensa Bloque de Diputados PRO

A todo esto, el jefe de la bancada de senadores "puros" de La Libertad Avanza, Carlos Curestis, estuvo punto de no entrar cuando se enteró que iba a ser parte de una segunda reunión compartida con los legisladores libertarios "blue", "dialoguistas" o "massistas" como se los conocen en los pasillos de la Legislatura a los diputados y senadores de los bloques conducidos por Cuervo y Vargas respectivamente que acompañan las iniciativas de Kicillof.

Curestis al ser consultado por MDZ sobre como había sido la reunión, respondió: "Compartimos en un ciento por ciento la postura de los bloques del PRO y del radicalismo y vamos a seguir alineados de la misma forma".

"Nosotros no coincidimos para nada en lo que hablaron sobre economía los funcionarios de Kicillof, pero para nuestra sorpresa fueron receptivos cuando propusimos algunas observaciones. Así que ahora con el bloque vamos a estudiar y trabajar para acercar nuestras propuestas", finalizó el jefe del bloque de senadores libertarios "puros".

Otra de las cuestiones que generó tensión en el encuentro fue cuando desde Economía dijeron que querían que el presupuesto se apruebe el 5 de diciembre, algo que según información a la que accedió MDZ, recibió como respuesta una rotunda negativa y hasta una carcajada sarcástica. Según trascendidos en la sesión del 5 de diciembre se tratarían todos los temas que quedaron pendientes del año y en la segunda quincena de diciembre, si es que se alinean los planteas entre oficialismo y la oposición "verdadera", tratarían en el recinto el Presupuesto bonaerense con el endeudamiento y la Ley Impositiva Fiscal impulsada.

De los dos encuentros, llevados adelante en el despacho del ministro de Economía participaron por el oficialismo la vicegobernadora y presidenta del Senado, Verónica Magario; el titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard; el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara; los jefes de los bloques legislativos de Unión por la Patria, Teresa García (Senado) y Facundo Tignanelli (Diputados); además del presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, Juan Pablo De Jesús. Senador Carlos Curestis, presidente del bloque de La Libertad Avanza.

Foto: Prensa Senado provincia de Buenos Aires

Mientras que por la oposición participaron los presidentes de los bloques PRO Alejandro Rabinovich (Senado) y Agustín Forchieri (Diputados); los legisladores amarillos Christian Gribaudo, Adrián Urreli y Matías Ranzini; los radicales Agustín Máspoli (titular de la bancada en la Cámara alta) y Diego Garciarena (jefe de bloque en Diputados); por la UCR +Cambio Federal fueron de la partida Agustín Máspoli y Diego Garciarena, jefes de bloque de la Cámara alta y baja respectivamente

Al segundo encuentro con los bloques libertarios, asistieron Carlos Curestis (presidente del bloque "puro" de La Libertad Avanza); mientras que los senadores libertarios dialoguistas tuvieron asistencia perfecta ya que de la reunión participaron Sergio Vargas (jefe del bloque) y los senadores Carlos Kikuchi y Silvana Ventura; en tanto en representación de los diputados libertarios "blue" asistió el diputado Gustavo Cuervo.