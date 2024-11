Por temor a nuevos impuestazos, la oposición se planta ante Kicillof

Luego de la sesión de la semana pasada en la Cámara Baja, que le dio estado parlamentario al Presupuesto bonaerense del próximo año y a la Impositiva Fiscal, los legisladores opositores empezaron a analizar los lineamientos centrales de la Ley de Leyes y de la Fiscal que le da potestad a Axel Kicillof para poder aumentar los impuestos en la provincia de Buenos Aires.

Las primeras objeciones al Presupuesto y a la Ley Fiscal de los bloques opositores, en especial de los ex socios de Juntos por el Cambio (PRO, Coalición Cívica y los dos bloques radicales) fueron la duración de los pedidos de emergencias: “Kicillof, desde que asumió, vive en emergencia y no se da cuenta que se auto sucedió”, dijo irónicamente un diputado amarillo afirmando que van a buscar limitar los tiempos de las emergencias, entre otras cosas.

En cuanto a la Ley Fiscal, la principal observación tiene que ver con las facultades dadas al ejecutivo en la Fiscal de este año, por la cual Kicillof hizo un revalúo y modificó alícuotas de Ingresos Brutos sin pasar por la Legislatura, potestad exclusiva de la casa de leyes. Por lo que buscarán que ese poder “prestado” al gobernador vuelva a la Legislatura bonaerense. Además, pedirán que los beneficios establecidos por ARBA al “buen contribuyente” y descuentos por adhesiones a medios electrónicos de pagos sean fijados por Ley.

MDZ surfeó entre las olas del on y del off con los diputados de los bloques opositores para saber la posición que llevarán a las comisiones por donde deberán pasar el Presupuesto del próximo año y la Fiscal impositiva.

Una fuente del PRO, dijo en off a este diario que antes de manifestar la postura del bloque van a esperar al encuentro de este jueves del ministro de Economía de Kicillof, Pablo López, y el titular de ARBA, Cristian Girard, con todos los bloques legislativos. Aunque afirmó que “estamos en contra del pedido de emergencia por dos años, para nosotros las emergencias tienen que durar un año y deben regirse por año calendario. Vamos a insistir con que queden establecido por Ley los beneficios que se le otorgan a los buenos contribuyentes y vamos a dar batalla para limitar la discrecionalidad que tiene ARBA para subir los impuestos muy por encima de la inflación”.

Asimismo, dijo que el tratamiento del Presupuesto va a estar condicionado al pago de las deudas atrasadas de IOMA, IPS y los Juegos Bonaerenses que mantiene la Provincia con los intendentes opositores. “Vamos a presionar con los legisladores radicales para que Kicillof pague la última cuota del Fondo de Fortalecimiento Municipal; la cuarta cuota debería haberse pagado el 30 de octubre, estamos llegando a fin de noviembre y los intendentes no tienen certezas de cuándo la van a cobrar. Si no reciben esos fondos en el corto plazo, algunos municipios no podrán hacer frente al pago de los aguinaldos”, afirmó el diputado amarillo.

En el mismo sentido se manifestaron los legisladores radicales. Claudio Frangul, presidente del bloque Acuerdo Cívico UCR + GEN, dijo a MDZ: “Esta es una discusión que recién empieza, pero una de nuestras principales objeciones es que las emergencias no pueden ser por dos años, como quiere Kicillof. Tampoco está claro cómo se actualizarán los impuestos; lo que propone el Ejecutivo es discrecional”. Diputado Claudio Frangul, Presidente del Bloque Acuerdo Cívico UCR +GEN.

En tanto, Frangul hizo mención a algo que viene sonando con fuerza en la Legislatura bonaerense, que es el desdoblamiento de las elecciones. “En el presupuesto no está de dónde van a salir los recursos si Kicillof decide desdoblar las elecciones del próximo año. La pregunta que nos estamos haciendo es, si lo hace ¿de dónde va sacar la plata?", finalizó el diputado referenciado en Facundo Manes.

Desde la coalición Cívica, la otra pata política del ex Juntos por el Cambio, la titular del bloque Maricel Etchecoin Moro manifestó a este diario que en líneas generales tienen los mismos cuestionamientos que sus ex socios políticos: “Queremos terminar de analizar aspectos que no nos cierran de la Ley Fiscal, queremos ver de qué se trata el endeudamiento pedido por Kicillof y queremos poner sobre la mesa de discusión el financiamiento electoral del próximo año, si es que se desdoblan las elecciones en la provincia de Buenos Aires”.

Por el lado de La Libertada Avanza, la respuesta a la requisitoria de MDZ a una fuente del bloque fue breve y contundente: “Lo estamos analizando con el Gobierno nacional. Seguramente votemos en contra del dibujo del Presupuesto y del bolsiqueo que quiere hacerle Kicillof, en complicidad con otros bloques, subiéndole los impuestos a los bonaerenses en vez de reducir el déficit fiscal”.

En un diálogo que se dio en la vereda de la Legislatura bonaerense, la diputada del Frente de Izquierda Laura Cano Kelly sostuvo que rechazarán los dos proyectos del Ejecutivo. “Como lo venimos haciendo todos los años, vamos a votar en contra. Nosotros vamos a presentar, con una radio abierta en la puerta de la Legislatura, nuestro propio proyecto de presupuesto más equitativo, que contemple una suba salarial que saque a los trabajadores estatales de la provincia de la línea de la pobreza”.

Por su parte, el diputado Fabián Luayza del bloque Unión Renovación y Fe - mas conocidos como los “libertarios dialoguistas” - en declaraciones periodísticas sostuvo que van a “defender todo el esfuerzo que hacen los bonaerenses”, agregando que “es tiempo de acotar las facultades delegadas (a Kicillof) por esta Legislatura”.

Enfatizando: “Nosotros como legisladores tenemos que estar a la altura de esos requerimientos; mientras más cuentas se rindan del trabajo que se viene realizando, hay más transparencia y más tranquilidad para todos”, sostuvo el legislador del bloque que suele torcer su voto a favor del oficialismo.

El debate por la Ley de Leyes y la Fiscal impositiva, claves para que Kicillof pueda encarar un año electoral, recién empieza. Desde el Ejecutivo dejaron trascender que si no se aprueba antes del cierre de sesiones ordinarias, están dispuestos a convocar a sesiones extraordinarias. Aunque desde gobernación están confiados en que con la “ayuda” de sus aliados tienen los números para aprobar el Presupuesto del próximo año y la Ley Fiscal como salió del Ministerio de Economía bonaerense sin correr ni una coma del original.