Tensión entre Axel Kicillof y los intendentes del PRO por el atraso en el pago de fondos coparticipables

Tras los reclamos de los jefes comunales opositores, en especial de los intendentes del PRO, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof convocó para este jueves a los 135 intendentes bonaerenses a firmar la entrega de la tercera cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal. La rúbrica será en la casa de gobierno provincial, y está en duda la participación de los jefes comunales amarillos que afirman no haber recibido invitación alguna.

El reclamo de los municipios gobernados por la oposición a Kicillof no es algo nuevo, viene de vieja data, desde la época en que boinas blancas y amarillos reclamaban en conjunto al gobierno provincial las deudas que mantenía con los municipios gobernados por intendentes del extinto Juntos por el Cambio, al mismo tiempo que denunciaban el envío de partidas discrecionales a distritos peronistas. Vale acotar que algunas de esas deudas, que datan del primer mandato de Kicillof, todavía no fueron saldadas; especialmente las del IOMA.

Foro de intendentes PRO.

Foto Archivo MDZ

Desde hace semanas los intendentes del PRO, apoyados por los bloques de diputados y senadores bonaerenses amarillos; vienen denunciando que el gobierno provincial demora la entrega de las partidas del FFFM. Situación que interpretan como una maniobra del gobernador para presionarlos, "ahogándolos" financieramente para dejarlos en una posición vulnerable.

Lo fondos que se entregarían el 15 de agosto, tras la firma de los "135" intendentes, correspondientes al pago del 30% del FFFM, debería haberse efectivizado la tercera cuota en julio. Hasta el momento la provincia entrego a los intendentes el 40% de los fondos del programa de Fortalecimiento Fiscal Municipal, la primera cuota del 10% se pago en febrero y en mayo se giraron en la segunda cuota un 30% del FFFM.

Parece ser que los carteros que llevaban las invitaciones de Kicillof a los municipios gobernados por él partido fundado por Mauricio Macri, se perdieron. Los intendentes del PRO, al ser consultados por MDZ si iban a participar de la convocatoria del gobernador respondían al unísono que no habían sido invitados, mostrando su rechazo a participar de un acto al que consideran una puesta en escena.

Uno de los jefes comunales amarillos respondió -bajo reserva de nombre- que "no me invitaron y que yo sepa los intendentes no estamos obligados a ir y menos prestarnos a hacer cientos de kilómetros para que nos saquen una foto con Kicillof y que después con suerte nos giren a los 20 días la mitad del dinero".

Agregando: "Esos fondos están establecidos por Ley y los tienen que girar de manera automática respetando los plazos fijados, y no haciendo un circo. El gobernador tiene que entender que esa plata no es de él; es de los bonaerenses y esos fondos los intendentes los tenemos comprometidos en nuestros presupuestos".

En igual sentido se expresó en dialogo con este diario el Intendente de Junín, Pablo Petrecca, afirmando que no fue invitado por el gobernador Axel Kicillof a la reunión del jueves, "no hemos recibido ninguna convocatoria en el Municipio de Junín". El intendente de Junín, Pablo Petrecca junto Jorge Macri ,Jefe de Gobierno Porteño.

Foto: Archivo MDZ

Al mismo tiempo que remarco que el gobierno provincial incumple los plazos fijados "la fecha del pago de este nuevo desembolso era el 31 de julio, según lo establecido por la ley y su demora nos trae muchas complicaciones, porque es dinero que les corresponde a los juninenses , que ya está presupuestado y lo necesitamos".

Para terminar, Petrecca manifestó que "los intendentes estamos ocupados en dar respuestas a las necesidades de los vecinos y resolver problemas donde es el gobierno provincial el que debe hacerlo; como, por ejemplo, con la provisión de medicamentos en el hospital. Más allá de la no convocatoria, los municipios necesitamos respuestas del gobierno provincial, no una foto".

Por su parte la intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino diferenciándose de sus pares dijo a MDZ: "No tengo ningún problema en ir, porque los únicos beneficiados son los vecinos de mi ciudad", agregando: "Todavía no recibí la invitación, pero obviamente si me convocan para firmar ahí estaré".

La jefa comunal sarmiéntense, sostuvo que ante el atraso del pago de la tercera cuota del FFFM le escribió al gobernador y al ministro de economía provincial, recibiendo como respuesta que "en los próximos días la iban a estar girando". Asimismo, aclaró: "Nosotros no recibimos fondos extras de la provincia. Todas las obras que estamos haciendo en Capitán Sarmiento desde hace cuatro años y siete meses son con fondos propios, gracias al dinero que aportan los vecinos por el pago de las tasas municipales".

En cuanto a las deudas que el gobierno de Kicillof tiene con Capitán Sarmiento, Astorino afirmó: "De IOMA nos están debiendo bastante dinero; todos los meses tenemos que iniciar juicio. También están pendientes de pago programas de educación a lo que se suma ahora a la tercera cuota del FFFM".

La situación planteada no varía mucho de las anteriores, en la que los intendentes del PRO pegaron el faltazo para no prestarse "al juego de la foto" con Kicillof. Por lo que los jefes comunales amarillos repetirían la misma estrategia e irían a firmar el pago de la tercera cuota del FFFM días después evitando los flashes comprometedores de los fotógrafos.