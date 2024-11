Tadeo García Zalazar: "Habrá incentivos para estudiar Matemática y recibirse rápido"

Una torta con 49 velas le regalarán el último día del año a Tadeo García Zalazar. Será su cumpleaños, y aunque generalmente no concentra sus energías en que deberá otra vez festejarlo con el fin de año, en esta ocasión la celebración se sentirá especial: habrá finalizado su primer año frente a un súper ministerio provincial: el de Educación, Cultura, Infancias y DGE. Su gestión transcurre en una época muy dificil para cualquier gobierno provincial porque desde la Nación, el presidente Javier Milei dice que "no hay plata" y a Educación le recortó múltiples programas que afectaron el sistema educativo y los salarios docentes. Lo mismo rige para el resto de las áreas que él tiene a cargo.

Sin embargo, García Zalazar hace un buen balance de todo lo que se hizo en su cartera este 2024, "a pesar de"- lo resalta- y lo enumera lo hecho, en esta Entrevista con MDZ. Además, aplicará un plan para el año que viene que tiene que ver con pagar a las docentes más si se quedan más tiempo en la misma escuela, es decir no se trasladan; un adicional a quienes se capaciten y también se les permitirá sumar 48 horas semanales como existe en el nivel superior. Esta reforma ya tiene el aval de Diputados. También habrá becas para quienes estudien el profesorado de Matemáticas, porque hay pocos estudiantes y por lo tanto, faltan docentes.

Da detalles, también, del plan edilicio: intervenir, ya sea con ampliaciones o nuevas aulas, o incluso nuevos edificios, 100 escuelas para toda la gestión, es decir para los próximos 3 años.. Desde el 2025, habrá una plataforma para que desde primer grado, todos los estudiantes de las escuelas de gestión pública tengan acceso al idioma inglés.

El GEM, cambia: los ministerios tendrán acceso a información de estudiantes para seguir la trayectoria no sólo escolar sino también médica e institucional. Las familias, también obtendrán de esa página, más datos.

-A casi un año de estar a cargo de un súper ministerio, ¿qué evaluación hacés teniendo en cuenta además, que te tocó gestionar con un Gobierno Nacional que recortó muchos fondos a las provincias?

-El primer balance tiene que ver un poco con esto último que decis, es que a pesar de distintos recortes y de cambios en los financiamientos nacionales a muchos programas que eran históricos en Argentina, pudimos gestionar con recursos propios y avanzar en muchos temas. Por ejemplo, se recortaron programas de construcción de escuelas, de equipamiento, programas que financiaban capacitaciones, otros que afectaron el salario docente como el FONID.Todo eso desapareció, no existe más. Entonces, a pesar de esos recortes nacionales, la provincia hizo un gran esfuerzo y restituyó el FONID por un Fondo de Garantía Provincial. Después fuimos acomodando el tema del financiamiento de infraestructura.

Mejoramos la inversión en mantenimiento de edificios y ahora, ya para el fin del año, para el presupuesto 2025, vamos a tener una muy buena inversión también en nuevos edificios escolares que hacen falta en la provincia. Entonces,el primer balance, a pesar de los recortes y de la crisis económica, es que mantuvimos la inversión en Educación, Cultura e Infancia. El segundo balance o tema que es importante, era tratar de fusionar y hacer vinculación entre estas áreas del gobierno que antes estaban en otro ministerio, no solo Cultura e Infancia sino por ejemplo, Infraestructura escolar, que estaba en el Ministerio de Infraestructura o Obra Pública.Entonces, al estar todos juntos implica optimizar muchos recursos, trabajar con equipos distintos, con mentalidades distintas. Y también agilizamos los trámites.

Este año tuvimos intervención efectiva en más de 900 edificios escolares. Eso es muy bueno desde el punto de vista operativo. Y después alguna inversión que empezó ya en la gestión anterior de Rodolfo Suarez y que siguió en la de Alfredo Cornejo. Por ejemplo, tenemos internet de calidad para las escuelas. En realidad tenemos un 80% de los establecimientos con nuevos servicios de internet y buena conectividad. Y para el año que viene deberíamos terminar con el 20% restante.

-¿Ese 20% son escuelas que están más alejadas de los centros urbanos?

-Sí, hay algunas más alejadas o que tenían un servicio que antes los pagaba el Gobierno Nacional o que tenían un servicio que antes estaba vinculado con ARSAT. Ustedes saben que ARSAT, que proveía servicios satelitales de internet a muchas escuelas de todo el país, dejó de funcionar como tal. Dentro de ese esquema, la provincia se hizo cargo de toda la conectividad.

No es que esas escuelas no tengan internet, sino que tienen una conectividad de menor calidad. Entonces la idea es poner ahora buena conectividad a ese 20% que falta. Hay que remarcar que en el presupuesto 2025, la inversión total en Educación, Cultura e Infancia es del 25% del presupuesto de manera directa, y 28% si tomamos algunas otras cosas como éstas, los servicios de conexión de internet, construcción de edificios nuevos. Entonces que lo vamos a estar haciendo inversión en todo el territorio provincial, en edificios escolares, muy enfocado en primera infancia, y en secundaria, que es donde más hacen falta lugares, bancos, o establecimientos, ampliaciones, mejoras. QmTadeo García Zalazar Foto Rodrigo D'Angelo

-¿Cuántos edificios buscan construir para el año que viene?

-Vamos a terminar 10 por lo menos, y vamos a hacer un inicio de 33 en total. Es decir. 33 obras para toda la provincia, y es un plan también ambicioso, porque la idea es que en los 3 años podamos llegar a 100 edificios intervenidos, con grandes ampliaciones, cuando hablo de grandes ampliaciones, a lo mejor son edificios que se le agregan 4 ó 5 aulas, más un sum, más un espacio nuevo de baños y de sectores de laboratorio, lo que haga falta en la escuela, es una inversión importante. El inicio de eso ya está presupuestado, está en el presupuesto 2025, y en estos días se está por votar, así que lo vemos con buena expectativa. Y a eso hay que agregarle que hemos presentado esta semana pasada, un paquete de leyes de mejoras de incentivos salariales para docentes, algunas otras que son de reorganamiento de recursos humanos, y otras que tienen que ver más con cómo pensamos en el futuro los sistemas de información, el GEM, que se actualice, que consiste en la gestión de la información estratégica, y que ese sistema de información dialogue entre los ministerios.

Voy a poner un ejemplo que es bastante sencillo, que la Dirección o el equipo psicopedagógico de la escuela pueda consultar la historia clínica de un estudiante, a ver si ese chico tiene los controles médicos, si ha pasado por algún otro tipo de control o de evaluación clínica o de salud mental, lo que sea, para que el docente, el directivo, comprenda si tiene buen rendimiento escolar o mal rendimiento, que se pueda seguir. Si tiene toda una problemática vinculada, que los especialistas, y obviamente que tengan acceso a esa información los profesionales, puedan optimizarla. Y a la inversa también, el médico cuando haga una evaluación vea cómo es el rendimiento escolar, vea si tiene algún tipo de observaciones, por ejemplo, en educación física.

Hay una serie de vinculaciones, pero no sólo con salud, sino con otros ministerios, y después dentro del ministerio, con el área de infancia, para aquellos chicos que tienen algún tipo de situación vinculada a la justicia, ya sea que tengan un proceso de adopción iniciado, que estén con alguna otra problemática vinculada a la responsabilidad penal juvenil, que obviamente esté bien señalado en su legajo único, porque esas son cosas que influyen en el rendimiento escolar, y a la inversa, el rendimiento escolar se puede ver afectado si tiene algún otro problema.

-¿Estará funcionando desde el año que viene?

Desde el año que viene va a estar funcionando, la idea es que tengamos un esquema ambicioso, eso se hace con equipos propios de una parte, y de otra parte, el área de un fideicomiso provincial que funciona en el área de Modernización de la provincia, pero que lleva recursos provinciales, está todo en el presupuesto 2025, y hay una ley marco que garantiza que esa información tiene que estar cargada en tiempo y forma, tiene que ser obviamente confidencial, con acceso restringido.

-¿Y las familias podemos tener acceso...?

- Van a tener un módulo especial, por ejemplo, los padres van a tener más información. Los equipos directivos tendrán también más información de los estudiantes, y eso finalmente lo que queremos es que redunde en un mejor rendimiento académico de los chicos, y de una mejor contención por el lado de la infancia si hay que ver alguna otra problemática vinculada a esa etapa de la vida. Por ejemplo, las de salud mental son un emergente, que es propio de nuestro tiempo, se han aumentado todas las consultas, y después alguna otra emergencia puntual que tiene que ver con los adolescentes, como consumos problemáticos, también puede estar cargado, a ver si tienen tratamiento, si alguien hizo el seguimiento a ese joven.

-O la problemática del juego online...

- Hay muchas, el grooming es otra, todas las problemáticas son propias de las redes y de este tiempo, la idea es que tengan un abordaje profesional, y sobre todo el seguimiento, porque no es lo mismo que nadie haga ese seguimiento, la responsabilidad es que se pueda hacer un seguimiento de los casos, y eso optimice también mucho los recursos del Estado. A lo mejor si hay que derivar casos a un centro de salud, a un hospital, toda esa vinculación se está trabajando con el Ministerio de Salud, y la idea es que esté disponible el año que viene.

-También se vienen en cambios para los docentes con nuevos incentivos salariales, ¿van a un sistema de premiar la productividad?

.-Indirectamente tiene que ver con la productividad, lo que pasa es que la productividad de los docentes creemos que se mide con un mejor rendimiento académico de los estudiantes.Si la escuela está atravesada por un montón de problemáticas, ante iguales problemáticas en todo el país, nosotros tenemos que tratar de buscar mejor rendimiento. Con Lengua y Alfabetización se hizo ya todo un proceso que empezó en el 2017, se hizo una ley en el 2022. Ya hay una metodología, nosotros medimos tres veces al año los censos de fluidez y comprensión lectora tanto en primaria como en secundaria, las muestras de comprensión en muchos grados de primaria y secundaria, y eso nos da un indicador por escuela de cómo está la evolución. Nosotros podemos poner recursos por escuela, es decir, reforzar capacitación docente, reforzar algún tipo de equipamiento, material didáctico que haga falta.

Este año también por primera vez todos los chicos de sala de 5 y primer grado recibieron un libro, para el año que viene ya está presupuestado sala de 5, primero, segundo y tercer grado, todos van a recibir el mismo libro para tener una base muy pareja de nivelación de conocimiento en Lengua, y estamos empezando ese camino a Matemática. Hemos empezado con pruebas muestrales. Ahora estamos haciendo una en esta semana de Matemática, es una prueba que abarca 9.000 estudiantes, que si sale bien la metodología de esa prueba, el año que viene va a se va a hacer en todas las escuelas, en cuarto grado y séptimo de primaria, y en tercer grado y quinto en el secundario. El objetivo de esa prueba es hacer el mismo camino que hicimos con Lengua y alfabetización, mediciones y reforzar en aquella escuela que tiene más problemáticas, con un paquete de acciones, capacitación e información docente, y después con material didáctico e inclusive con algunas plataformas que estamos usando de manera piloto. Estamos usando tres plataformas, que es un piloto en esas escuelas que han tenido peores resultados en Matemática, y si esas plataformas funcionan bien, la idea es que el año que viene queremos que se masifiquen, puedan estar disponible para todos los grados de las escuelas primarias de la provincia.

-Volviendo al tema de estos incentivos que se les darán a los docentes, ¿a qué apuntan?

-La problemática que hoy tenemos en los colegios primarios y secundarios es una alta rotación docente, hay estudios internacionales que indican que cuando hay alta rotación, baja el rendimiento.Porque concursás la primera escuela pero no es la que te queda más cerca de tu domicilio, entonces cuando podés, te cambias a una escuela más cerca de tu domicilio.En primaria solo el 30% de los docentes tiene mas de 3 años de permanencia en la escuela. En secundaria el 18%, es mucho más bajo.

En secundaria hay dos problemas, el de cercanía o cuál es la primera escuela donde concursa un docente y la segunda es el docente que en aquellas materias que no son ni Lengua ni Matemática para juntar un paquete de horas tiene que ir por varias escuelas juntando por ejemplo los cursos de educación física, los cursos de idioma, etc. Entonces ahora este paquete de reformas, volviendo a tu pregunta, premia arraigo o permanencia en la escuela con una escala independientemente de la antigüedad. Se va a premiar el arraigo en la escuela.

-Claro, como otro ítem dentro del bono entonces me conviene que haga en la escuela porque voy a ganar más.

-Podés mudarte; no perdés ningún ítem si te mudás, pero ganás si te quedas en la misma escuela. Y lo segundo es que el sistema no pagaba capacitaciones.Las capacitaciones que hacía cualquier docente servían para el bono de puntaje que se daba para concursar. Pero después vos una vez que concursas podrías pasar 20 años sin hacer una sola capacitación y el sistema no lo premiaba ni lo castigaba. Y ahora es premiar al que haga capacitaciones en escala de títulos de curso de perfeccionamiento, de especializaciones diplomatura. En el Estado vamos a hacer los cursos básicos para que todos tengan capacitaciones mínimas pero afuera de esas capacitaciones hay muchos docentes que ya hacen por sí capacitaciones perfeccionamiento, postítulos, etc. la idea es que sean pagadas.

Entonces, esos dos incentivos concretamente vienen a solucionar los temas que nosotros creemos que son vinculados con la productividad con los mejores resultados en lo académico, la permanencia en la escuela y tener docentes mejor capacitados. Sobre todo el uso de las tecnologías es necesaria la capacitación. Entonces se va a dar puntaje especial a esas capacitaciones.

Y lo último que vamos a modificar el régimen de incompatibilidad horaria, vamos a pasar de 36 a 48 horas en secundaria, así como en Educación Superior así que los docentes van a poder juntar más horas en el mismo establecimiento escolar para no tener que estar yendo a distintos establecimientos y vamos a estar cambiando también el régimen que tiene que ver con lo que se llaman misiones especiales con una reglamentación especial y por último hay una problemática que es la de la salud laboral que está vinculada a dos denominados cambios de funciones.

-¿Cómo serán esas modificaciones?

-El cambio de función es un docente que concursó para la docencia y por una enfermedad laboral que puede ser difonía un problema en la columna, un certificado médico, te dicen no puede dar más clases. Y va a un puesto administrativo toda la vida. Nosotros ya hemos hecho una paritaria no salarial fija en dos tramos, uno pedagógico y uno técnico administrativo y lo que hacemos con la ley es que eso se pueda aplicar, porque el estatuto docente te indicaba que si vos concursabas en una escuela te tenías que quedar en esa escuela y si en esa escuela había 10 cambios de funciones, los 10 hacían la misma planilla, el mismo trabajo administrativo. La idea es que pueda haber movilidad dentro del ministerio, no solo en las escuelas sino en cualquier área de Infancia, ejemplo en los hogares infantiles. Tadeo García Zalazar

-¿Los mandan a un lugar específico o es algo que se elige?

-No, no, el docente puede optar y, también genera su propia escala de incentivos. Tiene un incentivo para que pueda optar por determinado régimen y todo tiene capacitaciones. Hay capacitaciones para el tramo administrativo y para el tramo pedagógico que finalmente lo más solicitado son las tutorías que podés descargar donde, si puede el docente dar una clase, la podrá dar hasta de manera virtual pero no es dar la clase frente a 40 alumnos, sobre todo por los problemas de disfonía .Vamos a aprovechar una fuerza docente capacitada, que ya existe en el sistema. Tenemos 3.000 docentes con cambio de función y con que un porcentaje importante de esos docentes se vuelva a la actividad pedagógica. Creo que hace bien al sistema, finalmente tenemos un combo de soluciones que vamos a aplicar el año que viene. Algunas tienen que ver estrictamente con la productividad y otras tienen que ver indirectamente, creo que todas esas medidas van a elevar el nivel de rendimiento y de mejora para los chicos.

. -Muchas veces se generaliza y se dice, que los estudiante salen de la escuela sin saber leer y comprender textos, o sin saber Matemática, ¿Esto es verdad?

-Son medias verdades. En el caso de Lengua, el promedio de Latinoamérica es 60% que sale sin compresión lectora. El promedio de Argentina es el 40%. El promedio de Mendoza es el 30%. O sea que nosotros hemos mejorado con respecto a Latinoamérica y Argentina, los indicadores que tienen que ver con compresión y fluidez lectora. En Matemática, tenemos un problema .Tiene un problema Mendoza, Argentina y odo Latinoamérica y en todo el mundo porque están yendo hacia otros esquemas de más carga horaria y determinado tipo de modelos.

Estamos trabajando fuertemente con 3 o 4 programas paralelos. Después hay un equipo de profesionales que va a hacer todo un trabajo con directivos y docentes y finalmente algo que está en el paquete, es que nosotros incentivemos el estudio de las disciplinas o de las trayectorias de carreras que consideramos prioritarias como un ejemplo el profesorado de matemáticas. Tenemos 5 profesorados de matemáticas en toda la provincia, hay 2 que tienen 6 alumnos en primer año, entonces ahí hay una problemática por un lado puede estar vinculado el salarial. Pero por otro, falta de motivación que tiene que ver con por qué no se estudia ese tipo de disciplinas.O alguien sabe que le gusta la Matemática y dice: estudio Ingeniería y voy a ganar más plata. Entonces vamos a hacer un esquema de incentivos para esas carreras que se determinen como prioritarios.

-¿En qué consisten?

-Vamos a generar un programa de becas que lo vamos a largar ahora en diciembre. El programa de becas es para chicos, estudiantes de los institutos secundarios, los profesorados de primero, segundo, tercero y cuarto año.Va a ser progresiva la beca, va a ir aumentando a medida que pasa de año. Será un incentivo para estudiar, un incentivo para que se reciban rápido y va a tener salida laboral inmediata. La idea es que en la misma escuela que haga la práctica profesional ya pueda quedarse ejerciendo La dea es facilitar el proceso de estudio, acompañar con una beca para que muchos de esos chicos estudiantes tengan más dedicación exclusiva al estudio, pueden poner más horas y bueno, finalmente ver cómo nos va de todo ese proceso y lo otro que vamos a hacer es convenios con las universidades para que estudiantes de los últimos años que tienen mucha carga en Matemática puedan con un curso previamente de pedagogía y didáctica, empezar a dar clases.