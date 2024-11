Leandro Zdero, durísimo contra el peronismo: "Muy democráticos no son"

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, consideró que hay un sector del peronismo que quiere que Javier Milei "se vaya antes", y que "están siempre tratando de empujar a alguien en democracia". También señaló que "muy democráticos no son". Por último, habló sobre un posible frente con el mileísmo.

"El peronismo ha tenido una capacidad de ser camaleónico", comenzó el gobernador en diálogo con el periodista Luis Novaresio. "Eran menemistas, después tenían vergüenza de ser menemista y se transformaron en duhaldistas, después les dio vergüenza de ser duhaldistas y son kirchneristas, cristinistas, y se van camuflando, pero a lo largo de la historia", argumentó.

"Yo soy políticamente incorrecto y seguramente mucho me van a criticar, pero la historia del peronismo los deja en off side siempre", agregó.

En este sentido, señaló que en el peronismo "están siempre tratando de empujar a alguien en democracia". "Yo creo que ellos en el interior tienen un sesgo que muy democrático no son. El peronismo muy democrático no es. Bueno, nació de esa forma, es decir", continuó en duros términos.

En otro orden, no descartó la idea de crear un frente con el mileísmo en un futuro: "Si los objetivos son los mismos, que a la Argentina le vaya bien; si puede encontrarse una mesa común de denominadores que no alteren el libertad, la dignidad del hombre y el respeto a las instituciones, ¿por qué no?".

"Yo digo, yo he formado un frente, un espacio, yo vengo del radicalismo y me ha tocado inclusive hasta enfrentar a sectores del radicalismo de mi provincia", concluyó Leandro Zdero, gobernador de Chaco.