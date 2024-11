El equipo legal de Fernando Burlando insiste en "la carencia absoluta de pruebas" en contra de Daniel Orozco y Janina Ortiz

El equipo legal de Fernando Burlando acelera en su estrategia de difusión mediática en relación a sus defendidos: Daniel Orozco y Janina Ortiz, quienes fueron imputados por el delito de peculado en el marco de la causa que investiga el desvío de $35 millones a la cooperativa Manos a la Obra, mientras ambos cumplían funciones en el municipio de Las Heras. Él como intendente y ella como secretaria de Gobierno. Ortiz, suspendida como legisladora, ya cuenta con una imputación previa por coacción, acusada de amenazar a una empleada municipal para tener relaciones sexuales con un funcionario y grabarlo.

Cabe recordar que Burlando juró ante el Colegio de Abogados de Mendoza dos semanas atrás y se convirtió en defensor oficial de Daniel Orozco. Aunque en aquella ocasión no confirmó si se involucraría en el caso de Janina Ortiz. Sí deslizó tener intenciones de defender a la diputada provincial suspendida de su banca y esposa de Orozco. "La idea es estar involucrado en ambas defensas. Uno está observando todo en las situaciones. Sobre el género, lo lamento por Daniel, pero me preocupa siempre la situación de la mujer en primer término. No tiene nada que ver con la perspectiva ni nada. Es una cuestión personal", dijo en aquella ocasión.

Este lunes se difundió un video difundido por el Dr. Javier Baños, parte del equipo de Burlando, en cual expresa que "el Estudio Burlando afirma enfáticamente la carencia absoluta de pruebas en contra del exintendente y de su esposa Janina Ortiz", confirmado así que la firma ya trabaja en ambas situaciones. Baños ya se había pronunciado respecto a la causa en agosto, cuando se confirmó que Burlando y sus colaboradores desembarcarían en Mendoza para meterse de lleno en el proceso. María Elena Quintero, quien representó a Ortíz desde el principio, dio un paso al costado y solamente quedaron en pie los mendocinos Alfredo Paturzo y Agustín Troncoso, que deberán ajustarse a la estrategia de Burlando.

En la pieza audiovisual publicada en su cuenta personal de la red social Instagram, se puede observar como Baños -en un tono desafiante- hace referencia a la situación procesal tanto de Orozco como de Ortiz.

"El Artículo 36 de la Constitución Nacional nos recuerda expresamente que ella mantiene su imperio aún cuando se interrumpe su observancia por actos de fuerza contra el orden constitucional. Estos actos afectan al sistema democrático de gobierno y son insanable nulos. Impedir a una legisladora ejercer el cargo para el cual fue elegida por el voto popular puede ser considerado un acto de fuerza. Toda persona tiene derecho a participar del Gobierno de su provincia, la base de la autoridad en un sistema republicano de gobierno es la voluntad del pueblo", sostuvo en referencia a la suspensión de Ortiz, quien no ejerce como diputada provincial desde marzo de 2024.

"El día 20 de noviembre el equipo del Dr. Fernando Burlando ha estado presente en la audiencia de nulidad. Hemos representado al doctor Daniel Orozco en la causa 6510/23. Se han denunciado violaciones al debido proceso legal constitucional, vulneración de la defensa en juicio, falta de motivación y violación al principio de legalidad", aportó. Burlando ya había anticipado que esa sería su estrategia.

Javier Baños también comentó que "durante la audiencia hemos pedido al juez que dicte el sobreseimiento de Daniel Orozco. El Estudio Burlando afirma enfáticamente la carencia absoluta de pruebas en contra del exintendente y de su esposa Janina Ortiz. Argentina se ha comprometido a garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos políticos. No es legítimo impedir a un ciudadano o a una ciudadana participar de la vida pública de su provincia por imputaciones absurdas y arbitrarias".