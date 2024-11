Fernando Burlando juró en el Colegio de Abogados de Mendoza, dijo que no le cobra a Daniel Orozco y anticipó una fecha clave

Este miércoles, finalmente juró ante el Colegio de Abogados Fernando Burlando y quedó formalmente habilitado para ejercer como defensor del exintendente de Las Heras Daniel Orozco, quien se encuentra imputado por peculado junto a su esposa y exsecretaria de Gobierno de Las Heras, Janina Ortiz, y el exsubsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart, además de otros exfuncionarios municipales. La Justicia investiga el presunto desvío de $35.000.000 a la cooperativa “Manos a la Obra”, la cual tenía vínculos con el yerno de Oyhenart.

La Fiscalía sostiene que el ex jefe comunal actuó en el desvío de fondos "durante el año 2021 y hasta el año 2023, con la finalidad de obtener dinero público de la Municipalidad de Las Heras con un claro perjuicio para el patrimonio municipal". Enfrenta una pena de dos a diez años de prisión e inhabilitación perpetua.

Fernando Burlando, reconocido abogado mediático, dialogó con la prensa y aseguró que trabaja ad honorem para el exintendente lasherino, con quien tiene una amistad que data de hace años. A su vez, reveló que el 20 de noviembre se realizará una importante audiencia en la cual él junto a su equipo legal pedirá la nulidad en lo que refiere a las imputaciones. Tampoco esquivó hablar de la relación de la causa con la política.

Tras jurar , Burlando resaltó: "Esto es importantísimo. A veces, en general, uno no se da cuenta, pero creo que que estar matriculado y haber jurado en el tribunal superior de la provincia es un acto de de elevación de prestigio para mí. Tienen una justicia este muy moderna y muy actual que utiliza herramientas que no se ven en otras provincias".

"Recién desembarco. Si bien vamos a estar presentes con parte del equipo el 20 de noviembre, que hay una audiencia importante, creo que para poner transparencia y poner blanco sobre negro sobre esta esta situación, nos va a llevar cierto cierto tiempo de estudio. Igual ya hemos hemos tenido acceso a las actuaciones. Venimos trabajando y los colegas mendocinos que son de gran prestigio también vienen trabajando y fuerte. Así que venimos a aportar como equipo lo que podamos", indicó.

Burlando también deslizó que también tiene intenciones de defender a la diputada provincial suspendida de su banca y esposa de Orozco, Janina Ortiz, que también se encuentra imputados por dos hechos vinculados al supuesto desvío millonario de fondos. "La idea es este estar involucrado en ambas defensas. Uno está observando todo en las situaciones. Sobre el género, lo lamento por Daniel, pero me preocupa siempre la situación de la mujer en primer término. No tiene nada que ver con con la perspectiva ni nada. Es una cuestión personal", dijo.

Respecto de la audiencia pactada para el miércoles 20 de noviembre, Burlando manifestó: "Seguramente voy a tratar de estar yo, sino gran parte del equipo que trabaja para Daniel. Estamos hablando de una nulidad y tratando, en lo que podamos, de revertir rápidamente situaciones que se puedan aclarar. Situaciones que le den tranquilidad a la familia. Yo creo que no va a ser algo difícil. Uno siempre apela al sentido común y a la razonabilidad. A veces a la Justicia se pretende hacerla incurrir en errores y yo no descarto que este sea uno de los casos.

Y aclaró que "la audiencia fue solicitada por la defensa", ya que "hay una presentación que vamos a venir a ratificar personalmente. Tiene que ver con un pedido de nulidad de las imputaciones". Fernando Burlando juró este miércoles a las 14:45, pese a que estaba planeado que lo hiciera durante la mañana. Foto: Alf Ponce Mercado / MDZ.

Burlando aseveró que no le cobra a Daniel Orozco por ser su abogado, en el marco de los suspicacias en torno a sus alto honorarios. Incluso, hasta el gobernador Alfredo Cornejo ironizó al respecto cuando se dio a conocer que Burlando representaría al ex jefe comunal. "Tengo un vínculo de amistad, el cual ratifico. En el estudio defendemos a muchísima gente de esta manera. Entiendo que se va a poder aclarar la situación. Todos los casos donde se denuncian hechos de corrupción no son fáciles de demostrar la reversión (...) Lo importante es que podamos aclarar lo antes posible la situación contable, administrativa y lo de coacciones. En esta última causa hay cosas que son irracionales y hay que tener mucha imaginación para creerlo", destacó.

En lo que refiere al vínculo entre la política provincial -donde el Gobierno ha opinado de manera contundente en numerosas ocasiones sobre la temática- Burlando expresó: "Yo siempre trato de que en los temas judiciales la política se meta lo menos posible aunque estén involucrados políticos, sobre todo cuando se están transitando estos pasos iniciales y una opinión puede transformar la decisión de un funcionario en algo diferente.

Aunque reconoció que "estas son las condiciones" y que "lo más importante acá y uno de los motivos de mi presencia es entender y leer bien el terreno de juego. Si yo me abstraigo y digo que solamente es un tema judicial, me estoy equivocando... Tiene una connotación mayor y lamentablemente la política está presente".

En estos términos, consultado acerca de si se cometieron errores en el proceso por presiones de la política, sostuvo: "No directamente, pero los temas política generan una situación sensible".