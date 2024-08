La irónica frase de Alfredo Cornejo por la defensa de Fernando Burlando a Daniel Orozco y a Janina Ortiz

El lunes se confirmó que el mediático abogado Fernando Burlando asumirá la defensa del exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, y de la diputada provincial suspendida de su banca Janina Ortiz, en el marco de la supuesta estafa con una cooperativa. El gobernador Alfredo Cornejo se refirió este miércoles a la noticia y aseguró que le sorprende que los acusados puedan contratar un defensor “muy caro”.

“Me sorprende que es un abogado muy caro, él mismo lo ha dicho. Eso me sorprende muchísimo. Y ninguno de los dos tiene empleo, que yo conozca hoy día”, manifestó el mandatario provincial esta mañana, tras ser consultado sobre el caso.

A comienzos de esta semana, Burlando estuvo en Mendoza y brindó una conferencia de prensa en la que anunció que asumiría oficialmente la defensa de Orozco y Ortiz. La pareja de exfuncionarios lasherinos es investigada por la Justicia por el supuesto desvió de $35 millones a una cooperativa denominada Manos a la Obra. El ex jefe comunal ya está imputado en el marco de la causa, mientras que la ex secretaria de Gobierno aún no ha sido notificada por el fiscal Juan Ticheli, pero ya existe un avoque judicial acusándola.

Este miércoles, el gobernador Cornejo participó de una entrega de 8 viviendas financiadas por el IPV en el departamento de Guaymallén. Tras la actividad fue consultado por las novedades en el caso que involucra al ex intendente radical que abandonó Cambia Mendoza en medio del proceso electoral 2023.

“Seguimos opinando sobre un proceso que más chicanas no puede haber tenido, y sin embargo ha pasado por múltiples jueces de garantía, camaristas, y demás, y todos han resuelto en el mismo sentido”, sostuvo respecto a la causa judicial en contra de Orozco y Ortiz.

En este sentido, desestimó que se trate de un caso de persecución política. “La verdad que es una conspiración en contra de ellos bastante bien urdida. Es propia de la KGB, de la CIA. La verdad es que son delitos comunes que deberían ser sancionados”, expresó en un tono irónico el mandatario provincial.