"Zurdo corrupto liberticida": la lapidaria respuesta de un ideólogo de Javier Milei a Lula da Silva

Mientras el Gobierno nacional intenta disimular las tensiones con el presidente de Brasil, Lula da Silva, un ideólogo muy cercano a Javier Milei le salió al cruce con un fuerte posteo en X. "Lula, zurdo corrupto liberticida", sentenció Agustín Laje, reconocido escritor del ecosistema libertario y director de la Fundación Faro.

El comentario de Laje llegó como una réplica a un posteo del jefe de Estado brasileño donde este le daba la bienvenida a Javier Milei en la Cumbre del G20 en Brasil. Ambos mandatarios se vieron las caras por primera vez este lunes en el marco del cónclave internacional que tiene como anfitrión a Lula da Silva. El tan esperado encuentro fue breve y frío: se limitó a un apretón de manos y a una foto protocolar.

El comentario vino a condimentar una relación ya de por sí tensa entre ambos presidentes. En un primer lugar, porque el propio Milei ha emitido en el pasado comentarios del mismo tenor que los de Laje, como cuando aseguró que Lula era un "corrupto" y un "comunista".

Sin embargo, las diferencias entre ambos van más allá de lo personal y giran principalmente alrededor de sus posturas contrapuestas en torno a la lucha contra el cambio climático, los impuestos a las grandes fortunas y las estrategias de crecimiento económico. Por un lado, Lula es uno de los grandes defensores de la sostenibilidad ambiental y promueve la idea de cobrar mayores tributos a los "súper ricos" para financiar políticas de bienestar social. Por otro, Milei rechaza "la mentira socialista" del calentamiento global junto a las demás banderas de la Agenda 2030. También está tajantemente en contra de cobrar mayores impuestos a los empresarios, a quienes considera los "héroes" que impulsan el progreso.

Los mandatarios también se ven enfrentados por sus posicionamientos antagonistas respecto a los dos conflictos bélicos del momento: medio oriente y Ucrania. En el primer escenario, Argentina se alineó completamente con Israel y reivindicó "su derecho a la legítima defensa", mientras que Lula da Silva fue declarado "persona non grata" en el país hebreo por defender el reclamo palestino y denunciar "un holocausto" en Gaza. En el segundo, el libertario ha manifestado su "máximo apoyo a su amigo Volodímir Zelenski" y condenó la invasión de las tropas de Vladímir Putin, mientras que Brasil, integrante del bloque de los BRICS junto a Rusia, ha evitado cuestionar directamente su accionar militar sobre su vecino.

En ese contexto, los comentarios de Laje no aparecen como una apreciación aislada, sino como una expresión de la ideología del Gobierno. Tal es así, que Milei participó el miércoles pasado del lanzamiento de la Fundación Faro, el think thank dirigido por Laje que tiene como objetivo fortalecer las ideas de La Libertad Avanza y trazar un camino libertario con amplia proyección futura.

Allí, el presidente brindó un extenso discurso donde definió a la Fundación Faro como una organización que "cree en la importancia de la batalla cultural para transformar la realidad" y felicitó por su conformación a su "gran amigo" Agustín Laje, Además, enfatizó: "Quiero que sepan que desde mi lugar y desde donde pueda, pueden contar siempre conmigo y con todo mi apoyo".