Javier Milei: "Es en este Gobierno donde se condenó a Irán por los atentados y donde se condenó a CFK"

El presidente Javier Milei participó del lanzamiento de la Fundación Faro, un think thank con referencia mileísta que tiene como objetivo fortalecer las ideas de La Libertad Avanza y trazar un camino libertario con amplia proyección futura. Entre los asistentes al evento, una cena de gala en el Yacht Club Puerto Madero, hubo políticos, empresarios y gente de su extrema confianza como su hermana Karina.

En un extenso discurso Milei definió a la Fundación Faro como una organización que "cree en la importancia de la batalla cultural para transformar la realidad" y felicitó por su constitución a su "gran amigo" Agustín Laje, al "excelente economista" Adrián Ravier y "al increíble" Axel Kaiser "por ponerse al frente". También "al máximo prócer de las ideas de la Libertad, el doctor Alberto Venegas Lynch, hijo".

"Quiero que sepan que desde mi lugar y desde donde pueda, pueden contar siempre conmigo y con todo mi apoyo", afirmó el presidente y pidió "unos minutos para hablar del poder de las ideas" ya que, desde su punto de vista, esta noche se lanzó "una fundación que va a dedicarse a dar la batalla cultural".

Según Milei, su espacio llegó a donde llegó "por dar la batalla cultural" y "cada idea es una bala que debe alcanzar su objetivo con la mayor precisión posible".

Apenas terminó de referirse al think thank criticó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y celebró que este miércoles haya sido "condenada por segunda vez". "La izquierda ha logrado instalar sus ideas yendo contra toda noción de sentido común e, incluso, contra la propia naturaleza humana. Se ha hecho creer a buena parte de la sociedad que crear dinero a partir de la nada no tiene contraindicaciones, que quienes generan riqueza son villanos, que hay que cerrar centrales de energía nuclear para combatir el cambio climático o que está bien utilizar fondos públicos para hacer política, tal cual hizo Cristina Fernández de Kirchner con el lidero de la AFJP, admitido por ella misma", denunció.

"Nos destrozó los ahorros, nos robaron con Boudu y Massa nuestros ahorros a sabiendas de que era para liquidarse los stocks para hacer política, y después vienen a hablar de que ellos piensan en los jubilados. Deben pensar en estafarlos porque claramente, digamos, no en otra cosa. Pero bueno, hoy fue condenada por segunda vez", lanzó.

Y señaló que "es en este Gobierno donde se condenó a Irán por los atentados y donde se condenó a CFK".

"Vale la pena señalar que yo creo en la independencia de poderes y este Gobierno no se mete con la justicia, no interfiere ni lo va a hacer. Durante este Gobierno se condenó a Irán y a Cristina Fernández de Kirchner, parece que darle independencia al poder judicial sirve", remarcó.

El mandatario nacional aseguró también que "subestimar la batalla cultural ha sido un error".