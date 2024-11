Javier Milei se mostrará junto Donald Trump en su mansión durante un evento con inversores

El presidente Javier Milei tendrá este jueves y viernes sus esperados momentos para mostrarse nuevamente junto al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. El jefe de Estado llegó para un cóctel este jueves y mañana dará un discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un evento que reúne a inversores y miembros de lo que será la administración republicana.

Ambos son oradores de la CPAC, que tendrá lugar este viernes en la imponente mansión de Donald Trump en Mar-a-Lago, Palm Beach, en Florida. El mandatario argentino viajó con una comitiva reducida de la que forma parte la secretaria general Karina Milei, en tanto que fue recibido en el aeropuerto de Palm Beach West por el Canciller Gerardo Werthein.

Desde el Gobierno remarcan que el acercamiento de este jueves entre Milei y Trump no se trata de una reunión bilateral, sino de en encuentro de dos amigos, al punto de que el jefe de Estado no lleva un temario específico.

Son 300 los invitados al cóctel de este jueves, del que también participará el futuro miembro del gabinete de Trump, Elon Musk, por lo que se descuenta que también habrá un encuentro informal entre ambos.

A pesar de que el encuentro con Trump será informal, Milei lleva objetivos en los que busca avanzar: anticipó el miércoles que su administración intentará un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, a partir de la victoria del candidato republicano sin que eso altere las negociaciones por convenios con otras potencias como China.

"Podemos avanzar en mayores acuerdos comerciales con Estados Unidos de la misma manera que avanzamos fuertemente con China", indicó Milei en declaraciones a Radio Rivadavia. El Presidente sostuvo que "efectivamente" buscará avanzar en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

A su vez, dijo que en su conversación con Trump dialogaron sobre "volver a hacer a América grande de nuevo", al citar el conocido eslogan de campaña del líder republicano. Milei señaló que el intercambio telefónico del martes con Trump fue "muy agradable" y que duró "11 minutos. Trump me dijo que me va a acompañar y que yo era su Presidente favorito. Me hizo sentir muy honrado", detalló.

El viernes a la noche Milei debe regresar a Buenos Aires ya que el sábado recibirá a Macron, mientras que el 18 de noviembre participará en Río de Janeiro de la cumbre del G20 y el 20 almorzará en la Quinta de Olivos con la primera ministra de Italia, Georgia Meloni.