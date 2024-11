Cristina Kirchner estuvo en Moreno en el momento de la condena: los detalles

La expresidenta Cristina Kirchner aseguró este miércoles tras la confirmación de la Cámara Federal de Casación Penal a su condena en la Causa Vialidad que "si por algo la castigan no es solo por lo que hizo, sino también porque es mujer". "Como no me pueden dar una piña hacen lo que hacen en Comodoro Py", enfatizó.

La exmandataria pasó la noche en el departamento de su hija Florencia en el barrio porteño de Constitución. Desde ahí, Fernández de Kirchner saludó a la militancia que se acercó a manifestarle su apoyo. Luego, minutos antes de que Casación leyera el fallo que ratificó su condena, la exmandataria anunció que viajaría al partido bonaerense de Moreno para encabezar una sorpresiva actividad junto a la intendenta Mariel Fernández y 400 mujeres.

Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña ratificaron de forma unánime la condena contra la exmandataria de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la Causa Vialidad, que en 2022 la había considerado penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Cristina Kirchner recibió la noticia mientras estaba en Moreno, donde visitó el hogar municipal El Polaquito junto a Mariel Fernández antes de reunirse con 400 promotoras de género.

Allí, la exmandataria remarcó: "Cuando sos mujer todo te lo hacen 20 veces más difícil. Y si por algo me castigan no es solamente por todo lo que hice, sino porque soy mujer y no se bancan discutir con una mujer y no tener la razón".

"Como no me pueden dar una piña, hacen las cosas que hacen hoy en Comodoro Py", advirtió Cristina en su charla frente a las promotoras, y agregó: "No importa lo que pase, chicas. Al lado de lo que han tenido que aguantar miles y miles de mujeres en condiciones horrendas esto no lo veo como un sacrificio, sino casi como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad. Yo les agradezco a todas ustedes".

El día antes a conocerse el fallo, la exvicepresidenta había pronosticado cuál sería el resultado y volvió a denunciar un intento de "proscripción de por vida" en su contra.

A través de un comunicado que difundió en sus redes, la dirigente cruzó a los jueces de Casación, a quienes llamó "los Copitos de Comodoro Py". "Borinsky jugaba al tenis con Mauricio Macri en Olivos; Hornos visitaba a Macri en la Rosada y está denunciado por acoso sexual y violación; Barroetaveña es dirigente de la lista macrista de los magistrados para el Consejo de la Magistratura y tripulado, además, por Julio César Saguier, dueño del Grupo La Nación", sentenció.