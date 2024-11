Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra los "Copitos de Comodoro Py" y dice que la quieren proscribir

La exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un fuerte comunicado a horas de que su condena por la causa Vialidad sea (probablemente) ratificada por la Cámara Federal de Casación a seis años de prisión y proscripción de por vida. Apuntó contra "los Copitos de Comodoro Py". Además, habló sobre su proscripción y por una posible imparcialidad por parte de los jueces.

"Mañana a las 11hs verás nuevamente en acción a ´Los Copitos de Comodoro Py´ cumpliendo la orden impartida por el Grupo Clarín en la tapa publicada días después de que intentaran asesinarme en la puerta de mi casa", comenzó el comunicado de Cristina Kirchner.

Sobre esto, recordó que el día que Fernando Sabag Montiel quiso matarla, el diario Clarín tituló: "La bala que no salió y el fallo que sí saldrá". "O sea; si no me mataron, tengo que estar presa", reflexionó.

Para Cristina Kirchner, "los Copitos de Comodoro Py", son los jueces de la Cámara Federal de Casación, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. El primero, denuncia la expresidenta, que "jugaba al tenis con Mauricio Macri en Olivos". Por parte de Hornos, dijo que "visitaba a Macri en la Rosada y que esta denunciado por acoso sexual y violación". Por último, Barroetaveña, según Kirchner es "dirigente de la lista macrista de los magistrados para el Consejo de la Magistratura y tripulado, además, por Julio César Saguier, dueño del Grupo La Nación".

La primera hoja del comunicado

"Todos ellos van a confirmar la condena del Tribunal Oral integrado por otros miembros de la misma banda. Rodrigo Giménez Uriburu; el que junto al fiscal de la causa, Diego Luciani, tenían un equipo de fútbol llamado Liverpool que jugaba en un torneo organizado... en la quinta privada de Mauricio Macri", agregó y bromeó: "La imparcialidad de estos jueces... te la debo!".

Más adelante en el texto, habló sobre su posible proscripción. "´Los Copitos de Comodoro Py´ se ocuparon de difundir, a través del diario La Nación y otros medios, que iban a confirmar la condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos; continuando, de esta manera, el zafarrancho judicial. A pesar de no tener antecedentes y de que el propio scal no pidió la pena máxima prevista para el delito de administración fraudulenta, igualmente “Los Copitos de Comodoro Py” van a condenarme por 6 años de prisión en contra de su propia jurisprudencia".

"¿Pero cuál es la frutillita del postre y el verdadero objetivo que tienen? Mi inhabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad. O sea: lisa y llanamente proscripción de por vida. Una vez más el peronismo y la proscripción. Nada nuevo bajo el sol", agregó.

El duro comunicado de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner cree que fue condenada en la Causa Vialidad por un delito que, siendo presidenta, "nunca" pudo "haber cometido". Argumenta diciendo que "el de administración fraudulenta en obras viales, aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la Provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoria General de la Nación y el Congreso de la Nación desde el 2003 al 2015".

"Tan es así, que ningún jefe de Gabinete de la Nación -constitucionalmente responsable de la ejecución del presupuesto y la administración del país- fue acusado y que el propio Ministro nacional responsable del área durante nuestros tres gobiernos, fue absuelto. Se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo", concluyó su comunicado.