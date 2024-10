"Izquierda rancia": feroz mensaje de Victoria Villarruel contra los manifestantes frente al Congreso

La vicepresidenta Victoria Villarruel se refirió a los incidentes en los alrededores del Congreso esta tarde luego de que la Cámara de Diputados votara a favor del veto a la ley universitaria y apuntó sin piedad contra la izquierda, tildándola de "rancia".

En ese sentido, salió a defensa del repartidor que fue agredido en los alrededores del Palacio Legislativo luego de intentar de que manifestantes golpearan al tuitero libertario Francisco Fijap.

"No sé qué derechos pierden robándole la herramienta de trabajo a un laburante, pero lo que sí sé es que la izquierda rancia, e intolerante no tiene mas lugar en nuestro país", apuntó en un mensaje que compartió en la red social X.

Villarruel, quien se encuentra de gira en Europa, añadió: "Lo que perdieron en las elecciones, nunca lo recuperarán mediante el odio. Su destino es la marginalidad".

"No les creemos su victimización, ni su sobreactuación. No les tenemos miedo, ya no tienen poder sobre nosotros", sentenció la número dos de Javier Milei.

Las agresiones hacia Fijap incluyeron insultos, golpes e incluso una persecución tras la que el youtuber debió refugiarse en un negocio de empanadas. Esto provocó que los manifestantes se exalten y golpeen la cortina, que fue dañada. También rompieron vidrios.

Debido a los incidentes que se produjeron con el militante libertario, la Policía detuvo a siete personas por atentado y resistencia a la autoridad.