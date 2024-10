Alfredo Cornejo defendió a la UNCuyo pero criticó la Ley de Financiamiento Universitario

Con muchos rodeos, el gobernador Alfredo Cornejo afirmó hoy que no está de acuerdo con la Ley de Financiamiento Universitario "porque el Congreso no tiene facultades para manejar el gasto específico". Pero al mismo tiempo criticó al gobierno de Javier Milei por su "impericia" para lograr acuerdos salariales en el ámbito correspondiente.

Las declaraciones del gobernador de Mendoza tuvieron lugar en el lanzamiento del programa “Inteligencia Artificial, políticas públicas y economía del conocimiento”, donde se presentó la plataforma de IA de la UNCuyo.

El mandatario ensayó una respuesta ambigua para respaldar a la Universidad Nacional de Cuyo pero sin confrontar con la Casa Rosada. En ese sentido, reconoció que comparte la visión de Javier Milei de que hay universidades que fueron creadas para meter ñoquis y generar "curros", pero dijo que es un error generalizar.

"El gobierno nacional comete un error cuando generaliza. Cometió el error en la Ley Base cuando dijo que todas las provincias eran dilapidadores seriales. Es absurdo. La generalización de que todas las universidades tienen ñoquis y gastos irregulares no es positiva. No ayuda a mejorar", esgrimió Alfredo Cornejo.

"Comparto que algunas universidades fueron creadas para meter ñoquis y curros, pero hay otras sin conflictos. No puede meter en esa bolsa a la UNCuyo. Eso no ayuda a solucionar los problemas que quiere solucionar", agregó.

En ese sentido dio una respuesta ambigua en torno a la discusión que hoy se da en la Cámara de Diputados de la Nación. "Mi opinión es que no me gusta que se actualicen salarios por una ley, porque el Congreso no tiene facultades para manejar el gasto específico. Pero también comprendo que tienen razón las universidades y los gremios en la impericia para lograr acuerdos salariales", concluyó.