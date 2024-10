Mercedes Llano justificó su respaldo al veto al financiamiento universitario

Este miércoles la Cámara de Diputados tratará intentará revertir el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Si bien la mayoría de los legisladores rechaza el veto, constitucionalmente se necesita que dos tercios de los legisladores presentes voten por la insistencia de la ley y ese número no está garantizado. La diputada mendocina Mercedes Llano es una de las que está a favor de la decisión del presidente y explicó por qué, siendo profesora universitaria en la UNCuyo, no está de acuerdo con la ley que se aprobó en el Congreso.

"Sería interesante que se elevara la calidad del debate. Era un iniciativa para establecer criterios de financiamiento del funcionamiento universitario y en la madrugada comenzaron a incluirle cuestiones de reparación salarial de tinte demagógico que cambió el espíritu inicial, porque temas salariales deben discutirse en el marco de las paritarias", explicó la legisladora del Partido Demócrata. Si bien reconoce que los salarios son bajos, aclaró que desde hace años lo son y que no se puede dar aumento por encima del resto de los trabajadores. En todo caso, aseguró, la discusión debería darse en el marco paritario o durante la discusión del presupuesto 2025.

Pero la diputada Mercedes Llano fue un paso más allá y advirtió que lo que hay que discutir es "el modelo de universidad que queremos". En diálogo con MDZ Radio afirmó que es "una falacia decir que está en juego la universidad pública" y dijo que lo que ella quiere es "una universidad de calidad".

"Entendemos que la distribución del financiamiento tiene que responder a criterios objetivos como la tasa de eficiencia, la tasa de graduación, con la concursabilidad, con la calidad de las publicaciones y con un montón de aspectos que nos ayuden a levantar la vara", destacó y agregó que hay que apuntar a un esquema de mayor transparencia porque el kirchnerismo volvió opacos los controles.

"El populismo degeneró la ley de educación superior en una autonomía opaca que ha favorecido la partidización de las universidades. La política desembarca en la universidad pública. Ese es el debate que hay que dar. Ir contra la casta de funcionarios que desembarcan con concursos amañados o sin concursos. Hoy tenemos varios síntomas de partidización de la universidad. Cátedras fragmentadas, concursos amañados. Un crecimiento del 13% de la estructura de las autoridades políticas. Han destruído una bandera del radicalismo que deberían defenderla: la cátedra periódica. Hoy tenemos profesores vitalicios. Yo me podía presentar y no me presenté porque estoy en contra de eternizarse en los cargos", advirtió Mercedes Llano.

Por ese motivo, dijo que es "una buena oportunidad de ver qué universidad queremos y apuntar a la excelencia". "Es una falacia que está en juego la universidad pública. En ningún momento se ha puesto en discusión. Las universidades están financiadas. Lo que hemos planteado es un proceso de transparencia de las universidades. No es autonomía para hacer lo que quieran. Es autonomía con transparencia activa. Conocer la nómina de personal. Ver la calidad de los docentes universitarios", subrayó.

"Yo dirijo investigaciones y es paupérrimo el financiamiento porque se hace demagogia con investigaciones porque se dan a todos los profesores. Financiemos poco de buena calidad y que tenga un impacto concreto en el bienestar de la sociedad", adhirió criticando desde adentro a la UNCuyo y advirtiendo que hay cosas por corregir.

"El gobernador que creó la UNCuyo fue Corominas Segura del PD. Nosotros los demócratas la creamos. Vamos a exigir que haya una universidad de calidad. Hay alumnos que viven en un cambio cultural y generacional. Hay gente de excelencia, pero hay una inclinación a facilitar el nivel de exigencia y los chicos te dicen 'le estamos exigiendo a los profesores que nos exijan'. Yo llego y doy mi clase sin adoctrinar. Creo en el pluralismo y objeto la ideologización de algunos ámbitos. Incentivar el espíritu crítico es la única forma de garantizar la formación de ciudadanos libres", sentenció.

El acercamiento de Alfredo Cornejo a Javier Milei

Por último, reconoció que existe un acercamiento del gobernador de Mendoza a la Casa Rosada pero aclaró que no consideran al cornejismo como liberal.

"Puede ser que a costa de pauta y de construcción del pseudomodelo de Mendoza pujante puedan llegar a transmitir un mensaje engañoso en Buenos Aires. Pero acá sabemos que estamos en las antípodas. El cornejismo avanzó con expropiaciones como la del centro de esquí Penitentes, han estatizado IMPSA y ahora la privatizan porque el gobierno nacional es liberal. Han creado empresas públicas y el peso del estado es significativo. Mientras Javier Milei suspende la pauta oficial acá se gastan millones y manejan irregularmente la pauta. Avanzan sobre la justicia. Son totalmente antirrepublicanos. Van contra el liberalismo económico, van contra el liberalismo político. Pero bueno, aflora el oportunismo. Recordemos que Cornejo cuando se tenía que poner la camiseta del kirchnerismo lo hizo y fue populista. Ahora le toca la camiseta liberal", disparó.

En ese sentido, no se mostró de acuerdo con la idea del ministro de Defensa, Luis Petri, de conformar un gran frente provincial con la UCR de cara a las próximas elecciones. "Creo que Petri tendría que dar un salto por fuera. Debe ser difícil para un radical, pero creo que el espacio más cohesionado es por fuera", concluyó en relación al cornejismo y Cambia Mendoza.