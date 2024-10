Procesaron al hombre que amenazó a Javier Milei de darle “un cuetazo en la cabeza"

El juez federal Ariel Lijo dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de Fabián Leonel Barraza, el hombre que en un video donde fue entrevistado y que después circuló por redes sociales amenazó de muerte al Presidente Javier Milei. Además, ordenó su liberación.

La investigación fue realizada por la División Custodia Presidencial de la Policía Federal Argentina tras detectar una publicación en la red social “X” que contenía un video del que data del 12 de día momento que se debatía la ley Bases.

Allí, Barraza le dijo a un influencer que lo entrevistó: “Fabián Leonel Barraza lo quiere matar a Milei. Le voy a dar un tiro, un cuetazo en la cabeza, me voy a tomar 10 rivotril y le voy a romper un tiro en la cabeza con 44 magnum, 22 magnum, lo que sea, pusimos fierro de esos para apachurrarlo. tac, pum, lo vemos en cana.”

En ese marco, el hombre de 32 años fue allanado y detenido el 25 de septiembre. Días después fue indagado por el juez Lijo tras haber sido imputado del delito de amenazas.

En su descargo, Barraza sostuvo haber estado ebrio al momento de sus dichos de los cuales manifestó sentirse arrepentido y que nunca pensó que iban a ser tomados tan a pecho. “¿Cómo voy a querer matar al presidente? Me fui un poquito de boca porque estaba re en pedo, no pensé que era importante lo que yo decía”, aseveró. Además, dijo que lo entrevistaron en el barrio de Caballito y no en la zona del Congreso.

Para el magistrado, “no caben dudas que el imputado tenía pleno conocimiento de que su conducta constituía una amenaza y que deseaba hacerlo” por lo que determinó su procesamiento sin prisión preventiva al sostener que “no se ponen de manifiesto circunstancias en las que Barraza pudiera entorpecer el desarrollo de la investigación”.

Tras procesarlo, Lijo le trabó un embargo por 100 mil pesos, régimen de presentación en Comodoro Py y su prohibición de salida del país.